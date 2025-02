Die "Make Love, Fake Love"-Villa bekommt zwei Neuzugänge

In der sechsten Folge der dritten Make Love, Fake Love-Staffel kommt es mal wieder zu einer ungeahnten Überraschung, denn zwei neue Kandidaten mischen die griechische Villa auf: Thoren und Cengiz. Auch sie wollen Single-Lady Karina Wagner (28) davon überzeugen, dass sie nicht vergeben sind und ihr nichts vorspielen. Sie und Cengiz sind direkt auf einer Wellenlänge – vor allem, weil er nicht weit von ihr entfernt wohnt. "Karina wohnt echt nicht weit von mir weg. Das würde dann auch, glaube ich, privat sehr gut passen. Ich glaube, ich habe schon mal einen Pluspunkt", zeigt sich der Chemikant siegessicher.

Die anderen Männer sind nicht gerade begeistert von den Neuzugängen. "Jetzt sind wir schon wieder elf. Ey, leck mich doch am Arsch. Zwei neue Typen, das reicht jetzt auch langsam mal. Das kann nicht sein, wir wollen weiterkommen. Wir haben Halbzeit und wollen uns verkleinern", beschwert sich Kandidat Paul. Pit, Nachzügler aus Folge fünf, zeigt sich ebenfalls nachdenklich im Einzelinterview: "Es geht wieder Schlag auf Schlag. Es kommen jeden Tag irgendwelche neuen Überraschungen." Teilnehmer Oliver macht hingegen deutlich, dass er bereits eine Vorahnung hatte. Der Boxer erklärt gelassen: "Mich überrascht hier in der Villa gar nichts mehr, sage ich offen und ehrlich. Es kommen und gehen Leute..."

In der aktuellen Folge bekommt Karina Unterstützung von ihren besten Freundinnen Mimi Gwozdz (30) und Nina. Die beiden nehmen die Männer genau unter die Lupe. Als Zweitere Thoren ironisch fragt, ob seine Freundin nebenan eingezogen ist, nickt er aus Reflex. Ab diesem Punkt sind sich seine Mitstreiter sicher, dass er zu den vergebenen Kandidaten gehört – und mit der Vermutung sollen sie Recht behalten. "Oh nein, wie dumm ist er", regt sich seine Partnerin Alessia in der Frauenvilla auf und ergänzt: "Jetzt lache ich, aber eigentlich bin ich aggressiv." Ob der 33-Jährige nach dieser Aktion zeitnah die Heimreise antreten muss, wird sich in den kommenden Folgen zeigen.

"Make Love, Fake Love" läuft seit dem 2. Januar immer donnerstags auf RTL+.

Anzeige Anzeige

RTL / Pervin Inan-Serttas "Make Love, Fake Love"-Kandidat Cengiz

Anzeige Anzeige

RTL / Pervin Inan-Serttas "Make Love, Fake Love"-Kandidat Thoren

Anzeige Anzeige

Anzeige