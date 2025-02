Dschungelcamp-Finale: Welcher Star soll die Krone bekommen?

Es ist endlich so weit! Heute Abend steht fest, welcher der verbliebenen drei Stars sich am Ende die heiß ersehnte Dschungelkrone schnappt. Die Chance auf den Sieg sowie das Preisgeld in Höhe von ganzen 100.000 Euro haben noch Lilly Becker (48), Pierre Sanoussi-Bliss und Alessia Herren (23). Doch wer hat es wirklich verdient, sich über den ersten Platz im Finale der beliebten Reality-Show zu freuen? Stimmt jetzt unten in der Promiflash-Umfrage für euren Favoriten ab!

Im Halbfinale durften die Teilnehmer bereits untereinander abstimmen, wer in ihren Augen den gefeierten ersten Platz am meisten verdient hat. Nach einem längeren Hin und Her gab es schließlich ein Ergebnis im Camp. Am Ende setzte sich die Ex-Frau von Tennislegende Boris Becker (57) durch: Mit zwei Stimmen mehr lag Lilly ganz vorne. Eine der gezählten Stimmen kam allerdings von der 48-Jährigen selbst.

Die Tatsache, dass Lilly unter den drei Finalisten der Show ist, dürfte besonders einen überraschen – Dr. Bob (75)! Der Camp-Profi hat sich vor Beginn der Staffel einen Eindruck von den Kandidaten gemacht und fällte bei dem Model ein düsteres Urteil. Gegenüber Bild prophezeite er, dass Lilly wahrscheinlich nicht bis zum Ende durchhalten werde und Probleme mache: "Sie ist aufgeregt und will zeigen, wer sie ist. Aber als ich mit ihr gesprochen habe, hatte sie bei jedem Thema ein Problem. Sie hat überall etwas Negatives gesehen." Offensichtlich lag das Dschungel-Urgestein in diesem Fall ausnahmsweise völlig daneben!

RTL Pierre Sanoussi-Bliss, Timur Ülker, Edith Stehfest, Alessia Herren und Lilly Becker

RTL / Stefan Menne Dr. Bob, Dschungelcamp-Star

