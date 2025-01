Dr. Bob sieht Lilly Becker nicht als Favoritin im Dschungel

Am 24. Januar startet endlich die neue Staffel vom Dschungelcamp! Wie jedes Jahr darf natürlich ein Stammmitglied beim Cast nicht fehlen – die Rede ist selbstverständlich von Dr. Bob (74). Der Camp-Profi hat sich einen ersten Eindruck von den diesjährigen Kandidaten gemacht und seinen ersten Eindruck knallhart geäußert. Gegenüber Bild hat er enthüllt, bei welchem Promi er eine düstere Prognose abgibt: Lilly Becker (48). Er erklärt: "Lilly kennt das Spiel. Sie ist aufgeregt und will zeigen, wer sie ist. Aber als ich mit ihr gesprochen habe, hatte sie bei jedem Thema ein Problem. Sie hat überall etwas Negatives gesehen."

Der erfahrene Dschungel-Experte und Retter in der Not erläutert seine Zweifel im Detail. Demnach glaubt er nicht, dass das Model bis zum Schluss durchhalten wird: "Ich sagte ihr: 'Lilly, du kannst mir vertrauen, ich werde dich nicht anlügen.' Aber sie war misstrauisch. Sie muss ein wenig lockerer werden." Dr. Bob verrät in diesem Kontext auch seinen Favoriten: Er sieht Maurice Dziwak (26) weit vorne. Der Grund: "Er macht das für seinen Sohn, um ihm eine Zukunft zu sichern. Er könnte gewinnen, wenn er seine Emotionen zeigt!"

Obwohl Dr. Bob inzwischen seit ganzen 20 Jahren im Dschungel zur Hilfe eilt, wissen viele Fans gar nicht so recht, was es mit ihm auf sich hat. Einige spannende Fakten sind inzwischen jedoch ans Licht gekommen! Sein richtiger Name lautet Robert McCarron und er ist im Jahr 1950 geboren worden. Zudem ist er eigentlich gar kein richtiger Arzt: Er verfügt hingegen über eine abgeschlossene Ausbildung zum Rettungssanitäter und zur Pflegekraft.

Anzeige Anzeige

RTL "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus"-Kandidat Maurice Dziwak

Anzeige Anzeige

Instagram / dr_bob_offical_account Dr. Bob, Dschungelcamp-Bekanntheit

Anzeige Anzeige