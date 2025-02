Schwangere Rebecca Ries und ihr Gök ziehen bald zusammen

Göktug Göker und seine Partnerin Rebecca Ries schweben aktuell im Babyglück: Sie erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Im Interview mit Promiflash verrät die TV-Bekanntheit nun Details über ihre Zukunftspläne als Familie. Dabei enthüllt Rebecca auch, wie sich das Zusammenleben gestalten wird: "Er kommt zu mir. Wir haben ein Haus und oben haben wir eine Wohnung. [...] Wir ziehen in die Wohnung oben ein. [...] Ich hoffe, dass wir März oder spätestens im April einziehen können."

Das glückliche Paar hat sogar schon das Geschlecht von ihrem Spross bekannt gegeben: Sie dürfen sich auf einen kleinen Jungen freuen. Damit geht ein kleiner Traum für die Reality-TV-Queen in Erfüllung. Im Interview schwärmt sie bereits jetzt von ihrem kleinen Sohnemann, sodass Promiflash wissen will, ob denn schon ein zweites Baby in Planung ist. Darauf hat Rebecca eine klare Antwort: "Das zweite Kind ist ganz, ganz weit in der Zukunft. Es ist ja auch kein Geheimnis, das erste war ja auch nicht geplant. Es ist halt einfach passiert."

Das Pärchen hat bereits öffentlich mehrfach betont, dass die Schwangerschaft nicht geplant war. Immerhin sind die beiden Turteltauben seit ihrem Kennenlernen bei Temptation Island V.I.P. noch nicht sehr lange ein Paar. Für ihre Ehrlichkeit mussten die zwei jedoch ganz schön Kritik von ihren Fans einstecken. Die Beauty verteidigt sich gegen den Hate: "Es war gar nicht böse gemeint. Ich war auch ein Unfall, ich war ein Pillen-Unfall. Und genauso ist es bei mir auch gewesen. Das heißt aber nicht, dass ich mein Kind nicht liebe. Es war halt nicht geplant. Es ist ein schöner Unfall."

Instagram / whoisbeeccs Rebecca Ries, 2024

Instagram / whoisbeccs Göktuk Göker und Rebecca Ries, Realitystars

