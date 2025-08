Nicht verhütet? Rebecca Ries wehrt sich gegen Hasskommentare

Rebecca Ries, bekannt aus der Welt des Reality-TV, hat sich in einem emotionalen Statement gegen die Flut an Hasskommentaren gewehrt, die sie aktuell auf Instagram erhält. Der Grund: ihre Schwangerschaft, die bereits nach vier Wochen Beziehung mit ihrem damaligen Partner Göktug Göker eingetreten war und in einem Teaser der Show "Wo die Liebe hinfällt" thematisiert wird. Manche Nutzer ließen in ziemlich unfreundlichen Kommentaren Zweifel an ihrem Verantwortungsbewusstsein aufkommen. Rebecca stellte jedoch klar: "Ja, ich habe verhütet – Verhütung ist nicht unfehlbar." Mit scharfen Worten verteidigte sie ihr Familienglück und kritisierte ihre Hater scharf.

Die Influencerin ließ zudem kein gutes Haar an den Kritikern, die sich insbesondere über ihr vermeintliches Fehlen von Vorsichtsmaßnahmen gegen eine frühe Schwangerschaft lustig machten. Rebecca bezeichnete diese Anfeindungen als "ekelhaft" und "asozial" und betonte, dass jede Frau theoretisch trotz Verhütung schwanger werden könne. Sie sei nicht die Einzige, die solche Erfahrungen gemacht habe: "Euer Gekeife ändert gar nichts – außer, dass ihr euch bis auf die Knochen blamiert." Für sie steht fest, dass ihr Sohn Malik ein geliebtes und willkommenes Kind ist.

Hinter der wütenden Fassade steckt eine Frau, die trotz Trubel klare Prioritäten setzt: ihr Kind. Malik, das gemeinsame Baby von Rebecca und Göktug, ist der größte Schatz der jungen Mutter. Obgleich sich das Paar nach der Geburt trennte, hat Rebecca keine Zweifel daran, dass Malik das Beste ist, was ihr passieren konnte. Bereits vor einiger Zeit hatte sie anerkennende Worte für ihren Ex gefunden, der ihr dieses "wunderschöne Geschenk" gemacht habe. Trotz der Anfeindungen aus dem Netz bleibt für sie eines klar: Ihre Rolle als Mutter gibt ihr Kraft, und niemand wird das Glück, das sie in ihrer kleinen Familie gefunden hat, trüben können.

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries, TV-Bekanntheit

Instagram / goektugoeker Rebecca Ries und Göktug Göker mit Malik am Vatertag 2025

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries und ihr Sohn Malik, Mai 2025