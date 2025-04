Emotionale Trauerrede: Colin Farrell ehrt seinen Vater (†)

Hollywood-Star Colin Farrell (48) verabschiedete sich in Dublin von seinem verstorbenen Vater Eamon. Die Trauerfeier fand in der Church of Our Lady of Victories statt, wo der Schauspieler eine ergreifende Laudatio hielt. Eamon Farrell, einst ein erfolgreicher Fußballer für die Shamrock Rovers, verstarb mit 83 Jahren nach langer Krankheit. "Ich bin so froh, dass du mein Vater warst", sagte Colin vor den Trauergästen, zu denen auch seine Geschwister Eamon Junior, Catherine und Claudine sowie die Ehefrau des Verstorbenen, Eileen, zählten. Besonders emotional der Moment, als Colin ein Trikot der Shamrock Rovers auf den Altar legte, um die Liebe seines Vaters zum Fußball zu ehren.

In seiner Rede erinnerte sich der Schauspieler an innige Erinnerungen, darunter Momente aus seiner Kindheit, wie das Sitzen auf Eamons Schoß in seinen Spider-Man-Pyjamas. Auch sprach er davon, wie wichtig der Fußball im Leben seines Vaters war und welchen Einfluss er auf seine eigene Jugend hatte. "Du warst ein Gott für mich, besonders in meinen jüngeren Jahren", erzählte Colin und fügte hinzu: "Wir hatten auf unserem Weg einige schwierige Zeiten, aber welche Väter und Söhne haben das nicht? Als ich jedoch heranwuchs und insbesondere Vater wurde, konnte und kann ich mich nur an die schönen Zeiten erinnern." Die Verbindung der Familie zeigte sich auch im Beisein zahlreicher Verwandter, darunter acht Stiefgeschwister und fünf Enkelkinder.

Eamon Farrells bewegtes Leben war nicht nur durch den Fußball geprägt, sondern auch durch zahlreiche Unternehmungen in Dublin. Nach seiner sportlichen Karriere führte er unter anderem ein charmantes Fischrestaurant auf einem Golfplatz namens "The Little Chip Inn", und eröffnete später den Naturkostladen "Down To Earth". Colin, der immer wieder betonte, wie sehr er die humorvolle und vielseitige Natur seines Vaters bewundert, erinnerte in Interviews daran, wie prägend der familiäre Zusammenhalt war. Besonders seine Rolle in der Familie als jüngstes Kind habe ihm viele Freiheiten gelassen. Auch nach seinem internationalen Durchbruch in Hollywood blieb die Beziehung zu seinem Vater stets eng, wie er in Dankesreden immer wieder betonte.

Getty Images Colin Farrell bei den SAG Awards 2025

Getty Images Colin Farrell im Februar 2023