Colin Farrell plant langfristige Betreuung für Sohn James

Colin Farrell (48) hat eine tief bewegende Entscheidung getroffen: Der irische Schauspieler hat bekannt gegeben, dass er gemeinsam mit seiner Ex-Partnerin Kim Bordenave plant, ihren Sohn James in eine langfristige Betreuungseinrichtung zu geben. James, der kürzlich seinen 21. Geburtstag feierte, wurde mit dem seltenen Angelman-Syndrom geboren, einer genetischen Erkrankung, die unter anderem Entwicklungsverzögerungen und Probleme mit der Motorik verursacht. In einem Interview mit Candis Magazine erklärte Colin, dass er und Kim diesen Schritt gehen möchten, um sicherzustellen, dass James auch in Zukunft eine stabile, erfüllte Umgebung hat – vor allem, falls ihnen als Eltern etwas zustoßen sollte.

Wie Colin weiter erklärte, sei dieser Entschluss das Resultat langandauernder Überlegungen. "Es ist eine schwierige Entscheidung", gab er zu und fügte hinzu, dass einige Eltern sich dazu entschließen, ihr Kind ein Leben lang selbst zu betreuen. Doch für ihn sei es essenziell, einen Ort auszusuchen, wo James ein aktives Leben in einer unterstützenden Gemeinschaft führen könne, ohne völlig abhängig von den Eltern zu sein. Der Alltag für James solle weiterhin Erlebnisse wie Ausflüge ans Meer, Museumsbesuche und andere Aktivitäten umfassen. Dies sei die Voraussetzung für ein verbundenes und freudvolles Leben, erklärte der "The Banshees of Inisherin"-Star.

Bereits in der Vergangenheit sprach Colin offen über die genetische Erkrankung seines Sohnes und setzte sich öffentlich für Aufklärung und Akzeptanz ein. Wie bekannt ist, hat James' Diagnose auch Colins Leben maßgeblich beeinflusst und ihn dazu gebracht, einen nüchternen Lebensstil anzunehmen. Zudem gründete der Schauspieler die "Colin Farrell Foundation", um Familien mit besonderen Bedürfnissen zu unterstützen. Im Gespräch mit People Magazine forderte er eindringlich mehr gesellschaftliches Verständnis: "Ich möchte, dass die Welt James mit Freundlichkeit und Respekt behandelt." Colin, der in Hollywood für sein Engagement bewundert wird, zeigt somit nicht nur auf der Leinwand, sondern auch im echten Leben seine liebevolle Art.

Getty Images Colin Farrell bei der "Dumbo"-Europa-Premiere in London 2019

Getty Images Colin Farrell, Golden Globe Gewinner "Bester männlicher Hauptdarsteller", 2025