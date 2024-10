Nach Schlaganfall: So geht es Mareile Höppners Mutter heute

Vor drei Jahren erlitt die Mutter von Mareile Höppner (47) einen schweren Schlaganfall. Nun hat die Moderatorin verraten, wie es heute um sie steht. "Meine Mutter sitzt im Rollstuhl und ist sprachlich eingeschränkt", berichtete die TV-Persönlichkeit gegenüber vip.de. Besonders die Veränderung in der Kommunikation seien für Mareile schwer zu verkraften. "Man muss sich das so vorstellen, wie im eigenen Kopf eingesperrt zu sein. Sie versteht alles, kann es aber nicht so formulieren", schilderte sie. Im Laufe der Zeit habe das Mutter-Tochter-Duo jedoch Wege und Möglichkeiten gefunden, sich wieder auszutauschen.

Zu akzeptieren, dass die Dinge sich verändert hätten, sei nicht immer leicht für sie. Jedoch überwiege der Stolz auf das, was ihre Mutter seit dem Vorfall erreicht habe. "Viele Dinge, die früher selbstverständlich waren, wurden ihr auf einen Schlag genommen. Doch sie hat sich wieder vieles erkämpft", erklärte Mareile. Ihre Mutter bleibe stets positiv und verliere nie ihren Mut – zwei Eigenschaften, die die Hamburgerin sehr bewundere.

Im Frühjahr teilte Mareile einen süßen Einblick in ihre Beziehung zu ihrer Mutter im Netz. Die 47-Jährige postete einen Schnappschuss von sich selbst und ihrer Mama auf Instagram, beide mit Sonnenbrille, Schal und Mütze gewappnet. "Selbst im Rollstuhl fahren wir immer noch ans Meer und gehen Fisch essen. Ich habe meine Mutter immer für ihren Mut und ihre Kraft bewundert, heute tue ich das noch mehr", kommentierte sie das Bild.

Getty Images Mareile Höppner im September 2023

Instagram / mareilehoeppner_official Mareile Höppner und ihre Mama

