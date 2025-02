So denkt Stella Stegmann über Liebes-Aus mit Devin Dayan

In ihrer Zeit als Die Bachelorette verliebte sich Stella Stegmann (27) Hals über Kopf in Devin Dayan. Im echten Leben wollte es mit ihnen aber nicht mehr so richtig klappen. Schon zwei Monate nach dem gemeinsamen Format beendeten sie ihre Beziehung – dateten sich aber noch gelegentlich. Auch damit ist nun endgültig Schluss. Promiflash hat bei Stella nachgefragt, wie es ihr nun mit der Situation geht. "Das war gleichzeitig traurig, aber auch befreiend", gesteht die Influencerin und fügt hinzu, dass sich nun jeder von ihnen auf seine eigene Zukunft konzentriere.

Zuletzt wirkte es zwischen Stella und Devin wie ein großes Hin und Her. "Wir wollten ja den Druck rausnehmen und uns einfach ganz normal daten", erklärt die 27-Jährige und ergänzt: "Aber da war einfach nur ein freundschaftliches Gefühl und nicht mehr diese Anziehung von damals." Der Too Hot To Handle: Germany-Star habe sich sehr gewünscht, dass es mit ihrem Bachelorette-Gewinner funktioniert. Das sei auch der Grund, warum sie der Sache "etwas länger Zeit" gegeben habe, als sie es im Normalfall getan hätte. "Zu merken, dass ich mich wieder einmal nur in eine Traumvorstellung verliebt habe und es im Alltag leider nicht mehr passt, war schmerzhaft", gibt sie offen zu. Die Beauty betont außerdem, dass es nicht an den unterschiedlichen Vorstellungen eines Beziehungsmodells gescheitert sei: "Ich habe eine monogame Beziehung nie ausgeschlossen und hätte gerne mit ihm monogam gelebt, wenn es denn auf den anderen Ebenen gut gepasst hätte."

2024 war Stella die erste Bachelorette im deutschen Fernsehen, die sowohl an Männer als auch an Frauen die begehrten roten Rosen verteilte. Dabei stellte sich sehr schnell heraus, dass der Hannoveraner ihr Herz erobert hatte. Erst vergangene Woche lieferte der Social-Media-Star dafür einen handfesten Beweis: In einem Instagram-Clip las Stella ihrer Community aus dem Tagebuch vor, in dem sie während der Dreharbeiten ihre Gedanken und Gefühle verewigte. Schon in ihren Notizen schwärmte sie immer wieder von Dev.

Stella Stegmann, Realitystar

Devin Dayan und Stella Stegmann im "Die Bachelorette"-Finale

