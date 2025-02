Stella Stegmann liest aus ihrem "Die Bachelorette"-Tagebuch

Im vergangenen Jahr begab sich Stella Stegmann (27) auf eine ganz besondere Reise: Die Influencerin war Die Bachelorette 2024. Auch heute beschäftigt sie sich noch mit den Erfahrungen, die sie dort gemacht hat, und teilt nun eine besondere Erinnerung mit ihren Fans auf Instagram. In einem Video liest sie aus dem Tagebuch vor, das sie während der TV-Show geführt hat. "Ich hab richtig Lust, heute mit Dev rumzuknutschen – also werde ich es machen", teilt sie lachend ihre Gedanken vor ihrem ersten Einzeldate mit Devin Dayan – der schließlich auch die letzte Rose mit nach Hause nahm.

Die Beauty lässt ihre Community an mehreren Passagen ihrer privaten Aufzeichnungen teilhaben. Dass ihr Herz schnell für Devin geschlagen hatte, wird dabei deutlich. "Einzeldate mit Leyla [...] hab mich nicht so gefühlt... kein Vergleich mit Dev", liest sie vor. Ein paar Seiten später schrieb sie bereits konkreter über ihre Gefühle zu dem Hannoveraner. "Können wir darüber reden, wie krass verliebt ich in Dev bin", gab sie in dem Buch unverblümt zu. Ihre Zeit als Bachelorette genoss Stella sehr, was ihre Aufzeichnungen bestätigen: "Zweite Nacht der Rosen steht an. Ich freue mich. Alles geht so schnell vorbei."

Obwohl zwischen Stella und Devin bei der Datingshow große Gefühle aufgekommen waren, lief es nach den Dreharbeiten ganz anders als erwartet: ein Hin und Her – aber nie als festes Paar. Vor wenigen Tagen meldete sich der Bachelorette-Kandidat auf Instagram bei seinen Fans und klärte auf, dass es zwischen ihm und der Münchnerin nun endgültig aus sei. "Wir haben uns tatsächlich aufgegeben. Wir haben nach der Ausstrahlung versucht, uns noch mal anzunähern, man hat sich gedatet und das war auch superschön und das ist auch immer schön mit ihr. Aber diese Gefühle und diese Emotionalität sind einfach nicht mehr wiedergekommen", erklärte der Blondschopf.

RTL Devin Dayan und Stella Stegmann, "Die Bachelorette"-Teilnehmer

RTL Devin und Stella bei den Dreharbeiten von "Die Bachelorette", 2024

