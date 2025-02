So viel Gewicht hat Dschungelkönigin Lilly Becker verloren

Das Dschungelcamp 2025 ist vorbei. Im Finale konnte sich Lilly Becker (48) gegen Alessia Herren (23) und Pierre Sanoussi-Bliss durchsetzen und die Krone für sich gewinnen. Der Weg dahin war für das Model jedoch alles andere als einfach. In einer Pressekonferenz, bei der Promiflash anwesend war, verriet sie, dass sie in den 17 Tagen viel Gewicht verloren hat. "Ich habe viereinhalb Kilogramm abgenommen", plauderte die Ex-Frau von Boris Becker (57) aus. Besonders die drei Tage, an denen die Beauty nichts als Reis ohne jeglichen Geschmack zu essen bekam, seien für sie schwierig gewesen, doch sie habe immer weitergemacht.

In ihrer allerletzten Dschungelprüfung hatte Lilly die Chance, sich ein Dessert zu erspielen. Dazu musste sie ihren Kopf in ein Aquarium mit verschiedenen Tieren stecken. Zuerst hielt es die 48-Jährige mit den Aalen aus, doch als auch noch Kröten um ihren Kopf schwammen, rutschten die Aale in ihr Oberteil, woraufhin sie die Prüfung abbrach. "Ich konnte es nicht. Ich habe die Aale an meiner Haut gefühlt. Am Kopf war es okay. Ich hatte wirklich gedacht, es wären Schlangen. Ich bin superenttäuscht", berichtete die Brünette nach der Tortur.

Als Lilly mitgeteilt wurde, dass sie von den Zuschauern die meisten Anrufe erhalten hatte und somit zur diesjährigen Dschungelkönigin gekürt wurde, brach sie in Tränen aus. "Liebes Deutschland, ich fühle mich unglaublich. Ich danke euch, dass ihr für mich angerufen habt. [...] Von ganzem Herzen, danke!", verkündete sie nach ihrem Sieg und nahm gemeinsam mit Sohnemann Amadeus Becker (15) auf dem Dschungelthron Platz.

Anzeige Anzeige

RTL Lilly Becker, Dschungelcamp 2025

Anzeige Anzeige

RTL Amadeus und Lilly Becker nach dem Dschungelcamp 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige