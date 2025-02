Für Dessert: So läuft Lilly Beckers finale Dschungelprüfung

Lilly Becker (48) hat es geschafft: Die Ex von Tennis-Star Boris Becker (57) zählt zu den diesjährigen Finalisten des Dschungelcamps. In der Prüfung "Ich kann das nicht!" kann das Model sich ein letztes Mal beweisen – und insgesamt fünf Sterne ergattern. Anders als bei den finalen Prüfungen ihrer Mitcamper Pierre Sanoussi-Bliss und Alessia Herren (23) geht es bei ihr um alles oder nichts: Sie kann entweder alle fünf Sterne ergattern oder geht komplett leer aus. Lilly muss nämlich in einem Wasserhelm mit verschiedenen Tieren fünf Minuten aushalten. Kann sie es, oder bewahrheitet sich der Titel des Spiels? Nach nicht einmal drei Minuten zieht sie an zwei Seilen am durchsichtigen Wasserkasten rund um ihren Kopf und bricht damit die Prüfung ab. Die Bilanz: Keine Sterne und somit kein Dessert.

Dabei hat sie die Prüfung souverän begonnen und wirkte zuversichtlich, die Challenge zu bestehen. Als zunächst Aale in den Behälter gelassen wurden, zeigte sie sich jedoch schon nervös. Eine Minute hielt Lilly mit ihnen aus und erspielte so einen Stern. Daraufhin gesellten sich zehn Kröten in den Wasserhelm – und die Aale flutschten vom Helm in ihr Oberteil. Das brachte die 48-Jährige schlussendlich aus dem Konzept, sodass sie die Prüfung unter panischer Angst abbrach. "Ich konnte es nicht. Ich habe die Aale an meiner Haut gefühlt. Am Kopf war es okay. Ich hatte wirklich gedacht, es wären Schlangen. Ich bin superenttäuscht. 100 Prozent schade", erklärte Lilly niedergeschlagen nach der vergeigten Prüfung.

Und wie haben sich ihre Mitcamper geschlagen? Schließlich war Lilly nicht allein für das Erspielen des Abendmenüs zuständig. Alessia konnte dem Team eine leckere Vorspeise ergattern, während Pierre für die Beschaffung der Hauptspeise verantwortlich war. Doch auch Alessia konnte in der Prüfung nicht überzeugen und kehrte ohne Sterne zurück. Lediglich Pierre räumte in seiner Essensprüfung ordentlich ab und erspielte vier von fünf Sternen. Somit können sich die drei Finalisten zumindest über eine köstliche Hauptspeise am Abend freuen.

Lilly Becker im Dschungelcamp 2025

Pierre Sanoussi-Bliss, Kandidat der 18. Dschungelcamp-Staffel

