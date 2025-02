Das sind Lilly Beckers erste Worte nach Dschungelcamp-Sieg

Lilly Becker (48) tritt in die Fußstapfen von Lucy Diakovska (48) – das Model ist die neue Dschungelkönigin. Gegen elf andere Camper hat sich die Ex von Boris Becker (57) durchgesetzt und darf nach 17 Tagen im australischen Busch den Dschungelthron besteigen. Schon bei der Verkündung des Moderatoren-Duos bestehend aus Jan Köppen (41) und Sonja Zietlow (56) fließen bei Lilly die Tränen – aus voller Freude. Strahlend verkündet sie nach ihrem Sieg: "Liebes Deutschland, ich fühle mich unglaublich. Ich danke euch, dass ihr für mich angerufen habt. [...] Von ganzem Herzen, danke!"

Statt eines Sekts zum Anstoßen auf den Erfolg erhält Lilly das für sie größte Geschenk: Ihr Sohn Amadeus (14) läuft zu seiner Mutter und gratuliert ihr mit einer dicken Umarmung zum Sieg. Spätestens da brechen bei der Niederländerin alle Dämme. Schließlich nehmen Lilly und Amadeus zusammen auf dem Dschungelthron Platz und schauen sich die schönsten Momente der 18. Dschungelcamp-Staffel an, während der Song "Beautiful Things" von Benson Boone (22) im Hintergrund läuft.

Und was sagt der Zweitplatzierte Pierre zu Lillys Sieg? Der Schauspieler ist mehr als nur ein fairer Verlierer und erklärt: "Wir hätten es uns doch alle drei gegönnt, also den Finalisten. Ich bin nicht einmal enttäuscht, ich freue mich mit." Der "Der Alte"-Star freut sich stattdessen darüber, wie weit er überhaupt gekommen ist: "Ich hätte nicht gedacht, dass mich so viele Leute da draußen wirklich mögen."

RTL Lilly Becker, Dschungelcamperin 2025

RTL Pierre Sanoussi-Bliss, Kandidat der 18. Dschungelcamp-Staffel

