Lied über seine Sterblichkeit brachte Elton John zum Weinen

Elton John (77) hat in der BBC-Sendung "The Graham Norton Show" eine emotionale Anekdote geteilt, die selbst den Gastgeber sichtlich bewegte. Der Musiklegende zufolge habe ihn die Arbeit an einem neuen Song über seine eigene Sterblichkeit aus dem Konzept gebracht. "Als ich den Refrain schrieb, wurde mir klar, dass es um meinen Tod geht", erklärte Elton. So habe ihn die Erkenntnis, dass seine Lebenszeit begrenzt ist – besonders mit Blick auf seine Familie – derart überwältigt, dass er ganze 45 Minuten lang getröstet werden musste, bevor er weitermachen konnte.

Der Song, der den Titel "Who Believes in Angels" trägt, wird auf seinem neuen Track mit Brandi Carlile veröffentlicht. Die tiefgründige Botschaft des Liedes berührt Themen wie Vergänglichkeit und Abschied, mit einem Refrain, der Elton emotional völlig überrollt habe. Damit hätte er anfangs nicht gerechnet, wie er zugibt: "Bernie Taupin gab mir einen Text für ein Lied namens 'When This Whole World Is Done With Me', und ich schreibe die Strophe ziemlich schnell, und ich denke, das ist eine wirklich schöne Strophe. Und dann komme ich zum Refrain und finde heraus, dass es um meinen Tod geht, mein Ableben. Und als 76-jähriger Mann, der ich zu dieser Zeit war, und mit Kindern und einem Ehemann, die Sterblichkeit, und man denkt darüber nach, 'Wie lange habe ich noch? Wie lange?' Ich hoffe, ich habe viel länger als ich vielleicht habe."

Trotzdem sei es ihm gelungen, den Song am nächsten Tag im Studio aufzunehmen – in nur einem Take und begleitet von der melancholischen Klangfarbe einer Brass-Band. "Ich liebe schon immer den Klang von Brass-Bands, sie machen mich immer ein wenig wehmütig", erklärte der Sänger weiter. Heute sei er erfüllt und zufrieden: "Es war eine Reise von Unglück und Ruhm zu Offenbarung und Glück und Familie und Kindern. Es ist der Bogen meines Lebens, der ein bisschen, sehr viel nach unten ging und dann zurückkam." Der Sänger ist seit 2014 mit David Furnish (62) verheiratet, mit dem er zwei Kinder großzieht. In der Reflexion auf sein Leben wirkt Elton versöhnlich und findet einen rührenden Abschluss: "Dann kam es zurück. Es ist mein Leben, und ich bin glücklich damit. Einige der Aufnahmen hatte ich noch nie gesehen."

Getty Images Elton John und David Furnish, November 2024

Tim P. Whitby, Getty Images Europe Elton John und David Furnish auf dem London Film Festival für "Never Too Late", Oktober 2024

