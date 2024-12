Elton John und David Furnish feiern zehn Jahre Eheglück

Elton John (77) und David Furnish (62) haben vor zehn Jahren geheiratet. Ihr Jubiläum feierten der Musiker und sein Ehemann am 21. Dezember. Auf Instagram teilte das Paar ein Bild, auf dem die beiden glücklich lächeln. "Alles Gute zum Jahrestag", wünschten sich der Sänger und der kanadische Filmproduzent gegenseitig. Ihre Fans freuten sich und hinterließen zahlreiche Glückwünsche unter dem süßen Schnappschuss. Auch Promifreunde wie Linda Evangelista (59) und Lizzie Cundy wünschten den beiden alles Gute für ihre Zukunft.

Am 21. Dezember 2005 ließen die Turteltauben ihre Lebenspartnerschaft offiziell eintragen – direkt am ersten Tag, an dem es in Großbritannien überhaupt möglich war. Am gleichen Datum, nur neun Jahre später, fand die Hochzeit statt. Die beiden sind stolze Eltern ihrer Söhne Zachary (13) und Elijah (11). Ihre Kinder kamen 2010 und 2013 mithilfe einer Leihmutter auf die Welt.

Nach vielen Jahren im Show-Business wolle sich der Songwriter nun zurückziehen, um seine Zeit voll und ganz der Familie zu widmen. "Wir beide haben in den 30 Jahren, die wir zusammen sind, gerade erst diesen Moment erreicht, von dem wir immer nur geträumt haben", erklärte David kürzlich im Gespräch mit People. David fügte hinzu: "Für uns ist dieser Moment nach so viel harter Arbeit und so viel Vorfreude ein ganz besonderes Gefühl."

Getty Images Elton John und David Furnish, Paris Fashion Week 2024

Getty Images David Furnish und Elton John mit ihren Söhnen Elijah und Zachary

