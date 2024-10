Romina kennt seinen Sohn nicht: Stört das Christian Wolf?

Christian Wolf ist Vater eines Sohnes – die Mutter des Kindes ist allerdings nicht seine aktuelle Partnerin Romina Palm (25). Der Fitness-Guru durfte den kleinen Noah mit seiner Ex Antonia Elena im März dieses Jahres begrüßen. Bisher kennen sich Christians Sohn und die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin jedoch nicht. Stört das den Influencer? "Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich es mir nicht wünschen würde", gesteht Christian im Rahmen einer Fragerunde auf Instagram und räumt gleichzeitig ein: "Am Ende hat Toni die meiste Arbeit mit Noah und darf entscheiden."

Seit November 2023 sind Christian und Romina bereits ein Paar und zeigen sich seither schwer verliebt im Netz. Ein gemeinsames Treffen – inklusive Noah – fand bisher offenbar nicht statt. Das könnte sich aber schon ganz bald ändern! "Da wir uns darauf geeinigt haben, im Winter beide in Kapstadt zu sein, damit Noah uns beide hat, lassen wir uns einfach überraschen, was die Zeit bringt", verrät Christian weiter. Ob für diese Zeit das erste gemeinsame Treffen samt Nachwuchs vorgesehen ist, behält er allerdings für sich.

Auch in Rominas Fragerunden ist der kleine Sohnemann ihres Partners immer wieder ein Thema. So fragte sich erst Mitte September ein neugieriger Nutzer der Social-Media-Plattform, ob das Model ein Problem mit Noahs Existenz habe. "Ich verstehe die Frage nicht. Da ist ein Mini-Christian auf dieser Welt – wie wundervoll! Kinder sind das schönste Geschenk auf diesem Planeten", erklärte sie ganz begeistert. Sie plauderte außerdem aus, dass sie den Tag des ersten Kennenlernens mit Christians Sohn kaum abwarten könne.

Anzeige Anzeige

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena mit ihrem Sohn Noah

Anzeige Anzeige

Instagram / christianwolf Christian Wolf und Romina Palm

Anzeige Anzeige