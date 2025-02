Alte Videos: Serkan & Samira Yavuz' Trennung bahnte sich an

Dass sich Serkan (31) und Samira Yavuz (31) getrennt haben, schockte vergangene Woche die Reality-TV-Fans. Wie die zweifache Mama mittlerweile verriet, hing der Haussegen bei ihr und ihrem Mann jedoch schon länger schief – dies lässt sich sogar in alten Videos erkennen, die jetzt nach dem Ehe-Aus wieder viral gehen. In einem der TikTok-Clips ihres gemeinsamen Podcasts auf Podimo sagt Serkan seiner Frau beispielsweise, dass er tagtäglich ihre Probleme löst – er persönlich habe gar keine, sie sei das Problem. "Das war gerade sehr asozial. [...] Soll ich dir mal was sagen? Ich glaube, du hast sie nicht mehr alle", meint Samira daraufhin betroffen.

Ein weiteres Video zeigt die gebürtige Bayerin alleine mit ihrer zu dem Zeitpunkt noch sehr kleinen Tochter Valea im Arm beim Wäschewaschen. "Das ist so das Leben. Einer hat ein Getränk in der Hand auf Mallorca und ich habe ein Baby in der Hand und einen Dosiercup für Waschmittel. Und eine [Tochter Nova] schreit oben. Ich liebe mein Leben", sagt sie darin. Zahlreiche Fans kommentieren nach der Trennung nun wieder unter den alten Videos. Viele finden, dass schon in den Clips klar wird, dass es zwischen den beiden kriselt – und dass Serkan der Grund ist. "Zum Glück hat Samira es erkannt", "Sie soll froh sein, ihn jetzt los zu sein" und "Ich glaube, das war der Moment, als sie es realisiert hat", lauten einige Kommentare. Ein User merkt an: "Waren eigentlich alle blind und taub oder warum sind erst jetzt alle überrascht von dem Typen?"

Serkan und Samira galten seit mehreren Jahren als eines der Vorzeigepaare der Realityszene. Sie bekamen ihre zwei Töchter und gaben sich vergangenes Jahr das Jawort – eine große Hochzeit war für 2025 geplant. Vor wenigen Wochen gaben sie jedoch plötzlich das Aus ihres Podcasts bekannt, kurz darauf kam dann der große Schock: Das Paar ist getrennt. Nachdem über eine Affäre von Serkan gemunkelt wurde, verriet Samira in ihrem neuen Podcast "Badass statt Sad Ass – Trennungstalk mit Samira" ein paar Details zum Ehe-Aus: "Eine Sache, die schon fast normal ist in unserer heutigen Welt, ist, dass man betrogen wird. Das ist mir auch passiert." Der 31-Jährige habe ihr in einem Streit seinen Seitensprung gestanden. Es habe aber noch weitere "Vertrauensbrüche" gegeben – ob er ihr mehrmals fremdging, ist unklar. Nach der Beichte machten sie eine Paartherapie, doch als er erneut ihr Vertrauen brach, beendete Samira die Beziehung.

