Frühgeburt droht: Schwangere Carmushka ist im Krankenhaus

Carmen Kroll alias Carmushka erwartet momentan ihr zweites Baby. Bis zur Geburt ihres Kindes dauert es eigentlich noch ein paar Wochen, doch nun meldete sich die Influencerin mit beunruhigenden Nachrichten bei ihren Fans: Sie musste mit regelmäßigen Wehen ins Krankenhaus! "Der Befund sagt, es könnte jederzeit losgehen, allerdings sind wir noch in einem Stadium der Frühgeburt", schrieb Carmen in ihrer Instagram-Story. Es zählt jetzt jeder Tag, weswegen sie nun ans Bett gebunden ist, um mehr Zeit zu gewinnen.

Ihre anstehenden Termine muss Carmen deshalb verschieben. Oberste Priorität hat nun die Gesundheit ihres ungeborenen Babys. "Das Wichtigste in diesem Moment ist, dass es der Bauchmaus gut geht", erklärte die werdende Mutter weiter. Aktuell befindet sich Carmen in der 35. Schwangerschaftswoche – sie erwartet zusammen mit ihrem Mann Niclas wieder ein kleines Mädchen. Gemeinsam haben die Eheleute bereits eine kleine Tochter namens Mathilda.

Ende Juni des vergangenen Jahres machte Carmen bekannt, dass sie zum zweiten Mal schwanger ist. "Während ich das schreibe, weine ich. Wie bei jedem anderen Gedanken an das Herzchen, das ich endlich in mir schlagen hören durfte", schwärmte sie damals überglücklich auf Social Media. Auch wenn sie ihre zweite Babyreise bislang genoss, war nicht alles perfekt. "Ich habe keine Lust mehr auf die Schwerfälligkeit, aber ansonsten geht es mir wirklich gut. Die Kleine liegt mittlerweile so, dass ich kaum mehr normal gehen kann, aber ich sollte sowieso ruhiger machen", berichtete Carmen Ende Dezember gegenüber Promiflash.

Instagram / carmushka Carmen Kroll, Influencerin

Instagram / carmushka Carmen Kroll, ihre Tochter und ihr Mann Niclas