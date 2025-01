Entwarnung: Carmushka ist nach drohender Frühgeburt daheim

Carmen Kroll alias Carmushka kann sich beruhigen: Vor wenigen Tagen setzten bei der Influencerin regelmäßige Wehen ein – und zwar einige Wochen vor ihrem eigentlichen Geburtstermin. Nun kann die Mutter Entwarnung geben. Vor wenigen Stunden verkündete sie in ihrer Instagram-Story: "Die Bauchmaus ist noch immer im Bauch." Nachdem sie sich im Krankenhaus einer Untersuchung unterziehen musste, konnte die werdende Mama wieder nach Hause gehen. Dort hat sie sich ein paar Tage ausgeruht. Auch die Wehen sind zurückgegangen.

Mittlerweile geht es Carmen wieder besser. Die Social-Media-Bekanntheit gönnt sich erstmal absolute Ruhe – offiziell hat auch ihr Mutterschutz begonnen. Die letzten Tage waren sehr anstrengend für die Mutter einer Tochter. Carmen, die zurzeit in ihrer 35. Schwangerschaftswoche ist, meidet jetzt zu viel Bewegung und vor allem das Treppensteigen. "Ich hoffe, die Maus bleibt noch mindestens zwei, drei Wochen Zeit drin jetzt", wünscht sich die Mama, die ihre Tochter Milli nennen wird.

Ihre ältere Tochter Mathilda kam 2020 zur Welt. Diese hat sie mit ihrem Ehemann Niclas bekommen, der auch Vater der kleinen Milli ist. Ihre Schwangerschaft verkündete die Beauty im Juni des vergangenen Jahres auf Instagram. "Während ich das schreibe, weine ich. Wie bei jedem anderen Gedanken an das Herzchen, das ich endlich in mir schlagen hören durfte", schwärmte Carmen zu einem Video, das süße Momente mit ihren Liebsten zeigt. In diesem präsentierte sie auch überglücklich den positiven Schwangerschaftstest.

Anzeige Anzeige

Instagram / carmushka Carmen Kroll mit Tochter Mathilda

Anzeige Anzeige

Instagram / carmushka Carmen Kroll mit ihrem Ehemann Niclas und Tochter Mathilda