"Mehr Interesse": Würde Tony Bauer einen seiner Fans daten?

Die große Liebe zu finden, ist nicht einfach. Das weiß auch Tony Bauer (29), denn für den Comedian verläuft das Dating etwas kompliziert. Spätestens seit seiner Teilnahme an Let's Dance im vergangenen Jahr erfreut er sich eines großen Bekanntheitsgrades in Deutschland – und somit auch zahlreicher Fans, die es auf ihn abgesehen haben. Doch einen Fan zu daten, käme für ihn nicht infrage. "Vorgegaukeltes Interesse" sei der Grund für diese Entscheidung, wie Tony nun im "Punkt 8"-Interview zum Ausdruck bringt.

So erinnert sich der 29-Jährige an ein misslungenes Date. "Da war ich in irgendeinem Café und dann waren da voll viele Menschen, die während des Essens gefragt haben, ob sie ein Foto machen können. Dann hat [sein Date] nachher gefragt: 'Wer bist du eigentlich?'", verrät Tony, woraufhin er erklärt habe, er sei "niemand": "Ich bin Tony." Doch sein Treffen wollte es wohl nicht dabei belassen und googelte den 29-Jährigen, während er auf der Toilette war. "Dann bin ich zurückgekommen und dann hat sie so... dann war das Interesse auf einmal dreitausendmal mehr", erklärt Tony.

Sein Prominentenstatus scheint die Suche nach der großen Liebe für Tony also ein wenig zu erschweren – seine Erkrankung tue dies allerdings nicht: Der Comedypreis-Träger leidet seit seinem achten Lebensjahr am Kurzdarmsyndrom. Aufgrund dessen ist er täglich zehn Stunden mit einem Rucksack ausgestattet, der ihn über eine Pumpe mit wichtigen Nährstoffen versorgt. Doch darin sehe Tony kein Hindernis. "Wenn wir jetzt um 23 Uhr Sterne gucken, bin ich halt angeschlossen", erklärt er die Situation ganz einfach. So habe seine Erkrankung auch keine weiteren Einflüsse auf seine zukünftige Partnerin – außer, dass sie Pakete mit Medikamenten entgegennehmen müsste.

ActionPress / Robert Schmiegelt / Future Image Tony Bauer, Mai 2025

Getty Images Tony Bauer und Anastasia Stan bei "Let's Dance"

