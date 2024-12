Tony Bauer fiebert der "Let's Dance"-Weihnachtsshow entgegen

Tony Bauer (29) und Anastasia Stan haben endlich wieder die Gelegenheit, zusammen auf die Tanzfläche zurückzukehren. Nach Tonys unfreiwilligem Ausstieg aus Let's Dance freuen sich der Comedian und die Profitänzerin auf die gemeinsame Performance bei der großen Weihnachtsshow. Besonders der 29-Jährige, der aufgrund seines Kurzdarmsyndroms die reguläre Staffel abbrechen musste, zeigt sich bewegt. "Ich hab schon geweint, weil es eine unfassbar coole Zeit war", gesteht Tony im RTL-Interview. Er empfindet die Weihnachtsshow als "so richtig Abschluss" – sie ist die Möglichkeit, das Kapitel auf positive Weise zu beenden.

Im Vorfeld der Show merkt man den beiden ihre Vorfreude deutlich an. Im Interview wird viel gelacht und gescherzt – was beweist, dass ihre Chemie abseits des Tanzparketts genauso stimmt. Anastasia gibt offen zu, dass sie das gemeinsame Tanzen vermisst habe. Den Auftritt bei der Weihnachtsshow bezeichnet sie als "die Kirsche auf der Torte". Für Tony sei es nicht nur ein freudiger Abschluss, sondern auch die Gelegenheit, an die schöne Zeit in der beliebten Tanzshow anzuknüpfen, die trotz seines vorzeitigen Ausstiegs für ihn außergewöhnlich bereichernd war.

Der 29-Jährige hat in den letzten Monaten mit seiner Teilnahme bei "Let’s Dance" eine neue Seite von sich gezeigt. Während die Fans ihn normalerweise als humorvollen Entertainer kennen, brachte die Tanzshow nicht nur sein schauspielerisches, sondern auch sein emotionales Talent zum Vorschein. Anastasia spielt dabei eine besondere Rolle: Ihre Unterstützung und ihr gemeinsamer Humor sorgten dafür, dass Tony während der intensiven Trainingszeit immer motiviert blieb. "Ich bin vielmehr dankbar dafür, dass ich dabei sein durfte, [...] weil 'Let's Dance' war und ist bis dato das Beste, was mir passiert ist", schwärmte er nach seinem Exit gegenüber Promiflash.

Getty Images Tony Bauer und Anastasia Stan bei "Let's Dance"

Getty Images Anastasia Stan und Tony Bauer bei "Let's Dance"

