Tony Bauer kann seinen Karrieresprung in 2024 nicht fassen

Im vergangenen Jahr schwebte Tony Bauer (29) bei Let's Dance über das Tanzparkett – jedoch musste er kurz vor dem Finale aussteigen. Aus gesundheitlichen Gründen konnte er an der intensiven Sendung nicht weiter teilnehmen. Trotzdem hat es gereicht, um viel Aufmerksamkeit auf den Komiker zu ziehen: Er wurde ausgewählt, um bei Das Supertalent im nächsten Jahr in der Jury zu sitzen. Dass ihn sein Weg mal dorthin führt, kann er selbst gar nicht glauben, wie er im Interview mit RTL zugibt. "Hättest du gesagt: 'Tony, warte ab, du machst 'Let’s Dance', danach 'Supertalent'.' Dann hätte ich dir doch in die Fresse gehauen! Das hätte doch keiner für möglich gehalten", meint er scherzend.

Tony lebt seit vielen Jahren mit dem sogenannten Kurzdarmsyndrom – deswegen ist er auf spezielle Nahrung aus einem Rucksack angewiesen, den er 17 Stunden am Tag mit sich herumtragen muss. Aktuell geht es ihm damit ganz gut. Wie er im Interview erzählt, hat er ein sehr gutes Team um sich herum, das ihm viel Arbeit abnimmt. Dadurch kann er sich voll und ganz auf seine Kunst konzentrieren. "Es ist alles so, als hätte einer die Bremsen abmontiert und gesagt 'Gib Gas jetzt!' und jetzt kann ich anfangen, zu rennen", schwärmt der Duisburger. Wie er ganz demütig noch erklärt, hat er sich seine letzten Erfolge allerdings nicht selbst zu verdanken. "Da gehört viel Zufall dazu. Ganz viel Zufall und der liebe Gott", meint er.

Schon im Sommer – direkt nach seinem freiwilligen Exit – sprach Tony sich sehr positiv gegenüber der Tanzshow aus. "Klar, es ist jetzt traurig, aber ich bin viel mehr dankbar dafür, dass ich dabei sein durfte, [...] weil 'Let's Dance' war und ist bis dato das Beste, was mir passiert ist", erzählte er damals gegenüber Promiflash. Trotzdem habe ihn seine Entscheidung, seine Gesundheit zu priorisieren, auch stolz gemacht. Wie er selbst zugab, habe er zum ersten Mal in seinem Leben so erwachsen entschieden. Und offensichtlich hat dies seiner Karriere nicht geschadet.

Getty Images Tony Bauer und Anastasia Stan bei "Let's Dance"

Instagram / tonybauer.comedy Tony Bauer, Komiker

