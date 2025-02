"The Baldwins": Details zu Ehevertrag in neuer Realityshow

Alec Baldwin (66) und seine Frau Hilaria (41) gewähren in ihrer neuen Realityshow "The Baldwins" auf dem Sender TLC intime Einblicke in ihr Leben abseits des Rampenlichts. Dabei sprechen die beiden nicht nur über ihren turbulenten Alltag mit sieben kleinen Kindern, sondern auch über heikle Themen wie die Frage, ob sie vor ihrer Hochzeit im Jahr 2012 einen Ehevertrag abgeschlossen haben. "Ich sagte, ich würde es machen", erinnerte sich Hilaria in einem Interview mit People. Doch letztlich hätten sie darauf verzichtet. Das Ehepaar entschied sich, diese und weitere private Momente nun öffentlich zu teilen, um sich authentisch und nahbar zu präsentieren.

In der Show thematisieren sie nicht nur ihre Beziehung, sondern auch Alec Baldwins schwierige Zeit nach den juristischen Auseinandersetzungen rund um den tödlichen Unfall am Set des Films "Rust". Hilaria und Alec möchten mit ihrer Serie die Höhen und Tiefen ihres Lebens zeigen. Ihre Geschichte sei nicht nur durch Herausforderungen geprägt, sondern auch von ihrem chaotischen Familienleben, von dem sie immer wieder mit Humor berichten. "Statt Glanz und Glamour wechseln wir zu Hause Windeln", scherzte Alec. Hilaria ergänzte, dass ihr Erziehungsstil vor allem von Flexibilität lebe: "Wir sind von sieben kleinen Menschen umgeben – man kann nicht gegen sie gewinnen."

Die Liebesgeschichte von Hilaria und Alec begann 2011, als sie sich in einem Restaurant in New York City kennenlernten. Nur ein Jahr später verlobten sie sich und heirateten wenige Monate danach in einer spektakulären Zeremonie. Seitdem ist ihre Familie stetig gewachsen: Mit Carmen (11), Rafael (9), Leonardo (8), Romeo (6), Eduardo (4), Maria und Ilaria (2) haben sie mittlerweile sieben Kinder großzuziehen. Aus seiner ersten Ehe stammt noch Alecs große Tochter Ireland (29). Alec, der früher durch Hollywoodpartys und große Produktionen Schlagzeilen machte, bezeichnet sein familiäres Leben heute als erfüllend. "Ich würde nichts daran ändern", erklärte der Schauspieler.

Getty Images Alec Baldwin und Hilaria Baldwin mit sechs ihrer acht Kinder, November 2024

Getty Images Hilaria Baldwin und Alec Baldwin auf einer Gala 2022

