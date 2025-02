Ekaterina Leonova macht ihre neue Liebe im Netz öffentlich

Es gibt zuckersüße Nachrichten von Let's Dance-Star Ekaterina Leonova (37): Die Tänzerin verkündet passend zum Valentinstag, dass sie wieder einen festen Partner an ihrer Seite hat! In einem neuen Beitrag auf ihrem offiziellen Instagram-Kanal gibt sie am heutigen Freitag die Neuigkeiten bekannt, dass sie mit dem Choreografen Ilya Viarmenich liiert ist. Auf mehreren Schnappschüssen sind die beiden Turteltauben total verliebt zusammen zu sehen. Dazu schwärmt Ekaterina: "Er ist kein Promi. Er ist kein Millionär. Er ist viel mehr! Er ist mein Herz. Wir wünschen euch einen wunderschönen Valentinstag!"

Ihre zahlreichen Fans sind von der romantischen Überraschung völlig hin und weg. In dem Kommentarbereich unter dem Post häufen sich innerhalb weniger Minuten die Glückwünsche und – wie sollte es anders sein – etliche Herz-Emojis. Sogar einige Show-Kollegen von Ekaterina gehören zu den ersten Gratulanten. So meldet sich unter anderem Alexandru Ionel (30) direkt zu Wort. Er freut sich über ihre Männerwahl: "Also, Ilya hat mit mir schon Bier getrunken - deshalb kann ich guten Gewissens sagen: Er ist ein Top-Partner für dich. Herzlichen Glückwunsch! [...]"

Zuletzt gab es bereits wilde Spekulationen um eine neue Beziehung der TV-Bekanntheit. Wie Bild kürzlich berichtete, soll sie bereits seit vergangenem Jahr mit ihrem Ilya in einer glücklichen Beziehung sein. Die beiden hätten sich wohl bei einem Gastauftritt von Ekaterina bei der Dinnershow "Fantissima" im Phantasialand kennengelernt. Schon beim ersten Treffen habe es laut dem Magazin zwischen ihnen gefunkt, woraufhin ihr neuer Auserwählter ihr immer wieder aufmerksame Blumensendungen zukommen ließ.

Instagram / ilya_viarmenich Ilya Viarmenich, Tänzer

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova, Tänzerin

