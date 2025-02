Kylie Kelce über ihre gemischten Gefühle zum vierten Mädchen

Kylie Kelce (32), Ehefrau des NFL-Stars Jason Kelce (37), hat in einem Interview im Podcast "Call Her Daddy" von Alex Cooper (30) über die Gerüchte rund um ihr viertes Kind gesprochen. Aktuell erwartet sie ihre vierte Tochter. Auf die Frage, welches das seltsamste Gerücht sei, das sie zuletzt über sich gehört habe, erklärte Kylie, dass viele Leute spekulierten, sie und Jason hätten gezielt versucht, einen Jungen zu bekommen. Sie selbst gab jedoch zu, dass sie zwar kurz enttäuscht gewesen sei, keinen "kleinen Jason" kennenzulernen, diese Gefühle aber schnell überwunden habe.

Trotz ihrer vorübergehenden Gefühlslage zeigte sich Kylie entspannt und scherzte, dass es durchaus Vorteile habe, keine Söhne zu haben. "Ich habe es so lange geschafft, nicht angepinkelt zu werden, wenn ich eine Windel öffne – und das kann auch gerne so bleiben", scherzte sie. Außerdem sei sie der Meinung, dass vier Töchter in vielerlei Hinsicht einfacher seien als vier Söhne. Ihre Schwiegermutter habe ihr von einigen turbulenten Kindheitserlebnissen von Jason erzählt, darunter eine Episode, in der er als Kind mit Küchenmessern im Vorgarten hantierte. Die Kelce-Familie, die bereits die Töchter Wyatt (4), Elliotte (3) und Bennett (23 Monate) hat, wird nun also um ein weiteres Mädchen bereichert.

Diese Offenheit und ihr Humor sind typisch für Kylie, die schon in ihrem eigenen Podcast Einblicke in ihre Gedankenwelt gegeben hat. In der Vergangenheit sprach sie über ähnliche Momente – etwa als sie bei der Geschlechtsenthüllung ihres zweiten Kindes zunächst überrascht reagierte. Damals, so erzählte sie, habe sie sich unbewusst auf einen Sohn eingestellt, war aber später überglücklich mit ihrer Tochter Elliotte. Mittlerweile glaubt Kylie fest daran, dass jedes ihrer Kinder perfekt so ist, wie es ist, und betonte immer wieder, dass für sie die Gesundheit das Wichtigste sei.

Getty Images Kylie Kelce, 2023

Getty Images Jason Kelce und Kylie Kelce, Februar 2025

