Hall-of-Fame-Nominierung: Liam Gallagher juckt es nicht

Liam Gallagher (52), der legendäre Oasis-Sänger, wurde mit seiner Band vor wenigen Tagen für die Rock and Roll Hall of Fame nominiert. Anstatt sich dafür jedoch zu bedanken und seine Fans zum Voting aufzurufen, reagierte der Sänger gewohnt bissig. Auf der Social-Media-Plattform X machte Liam deutlich, dass er dem ganzen Trubel skeptisch gegenüberstehe und nahm dabei kein Blatt vor den Mund. "Die Rock and Roll Hall of Fame ist was für W*chser", schrieb er in einer Antwort an eine Fan-Seite, die über die Nominierung berichtet hatte.

Auf die Frage, wie der "Wonderwall"-Sänger auf einen möglichen Gewinn bei der aktuellen Abstimmung reagieren würde, antwortete Liam: "Natürlich würde ich hingehen und sagen, das sei das Beste, was mir je passiert ist." Als ein Fan via X seinen potenziell plötzlichen Meinungswechsel kritisierte, erklärte Liam unbeeindruckt: "Ich darf ab und zu auch ein W*chser sein. Das ist gut für die Seele." Aktuell bereitet sich der 52-Jährige auf die in diesem Jahr anstehende Reunion-Tour mit seiner Band vor.

Mit seinen provokanten Äußerungen bleibt Liam seinem Image treu. Der Musiker, bekannt für seine legendären Fehden mit Bruder Noel Gallagher (57), ist in der Musikbranche berüchtigt für seinen schwarzen Humor und seine schlagfertigen Kommentare. Schon seit den frühen Tagen von Oasis hat Liam immer wieder polarisiert – sei es durch spitze Bemerkungen, wilde Bühnenauftritte oder hitzige Duelle mit seinem Bruder. Die Fans lieben ihn aber genau dafür: Er bleibt authentisch und lässt sich nicht verbiegen – selbst wenn es um einen legendären Platz in der Rock and Roll Hall of Fame geht.

Getty Images Liam Gallagher, Musiker

Getty Images Noel und Liam Gallagher im November 2008

