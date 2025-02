Nach Trennung: So sexy posiert Zara McDermott in Thailand

Zara McDermott (28) sorgt bei ihren Fans für Schnappatmung. Die britische Love Island-Bekanntheit posiert an einem Strand in Thailand in einem roten, gewagten Cut-out-Badeanzug für atemberaubende Fotos am Strand. Mit dem trägerlosen Einteiler, der an "Baywatch"-Zeiten erinnert, zeigte sie sich von ihrer besten Seite und gab dabei Ex-Freund Sam Thompson (32) einen eindrucksvollen Einblick, was er nun verpasst. Die Bilder aus ihrem Instagram-Post zeigen Zara mit nassen Haaren, goldenen Statement-Ohrringen und einem Getränk aus einer Kokosnuss, während sie die Sonne und das Meer genießt.

Erst im Januar gaben Zara und ihr langjähriger Partner Sam ihre Trennung bekannt. Die beiden gingen fünf Jahre lang gemeinsam durchs Leben. Ein Insider äußerte sich gegenüber The Sun zu den Hintergründen der Trennung. Unter anderem ist die Beziehung an unterschiedlichen Zukunftsplänen gescheitert. "Sie weiß, dass sie bald eine Familie gründen möchte, aber Sam findet, dass sie beide viel zu jung sind und sich auf ihre Karrieren konzentrieren sollten", plauderte die Quelle aus.

Das Liebes-Aus wurde erst im Januar bekannt, getrennt hatten sich Zara und Sam allerdings schon vor Weihnachten. Aufgrund der Trennung verbrachte der 32-Jährige die Feiertage dann alleine. Im Podcast "Staying Relevant" gestand er offen, wie schwer diese Zeit für ihn war: "Das Einzige, was ich sagen werde – weil es den anderen Parteien gegenüber nicht fair ist und so – es war ein harter Monat. Ein wirklich harter Monat."

Instagram / zara_mcdermott Zara McDermott , Februar 2025 in Bangkok

Instagram / samthompsonuk Sam Thompson und Zara McDermott im Dezember 2024

