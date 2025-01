Das sind die Gründe für Zara McDermott und Sams Trennung

Zara McDermott (28) und Sam Thompson (32), bekannt aus der britischen Reality-TV-Szene, haben nach fünf Jahren Beziehung ihre Trennung bestätigt. Laut nahestehenden Quellen soll Zara ihrem Partner vorgeworfen haben, die Beziehung nicht ausreichend priorisiert zu haben, was zu wiederholten Streitereien geführt habe. Weihnachten verbrachte das Paar bereits getrennt, bevor es endgültig das Aus ihrer Beziehung beschloss. Während Sam in seinem Podcast "Staying Relevant" einräumte, dass die letzte Zeit "wirklich hart" gewesen sei, zeigte sich Zara während eines Paris-Trips in makellosen Outfits und scheint die neue Lebensphase anzunehmen.

Hinter den Kulissen hatte das scheinbare Traumpaar jedoch immer wieder mit Schwierigkeiten zu kämpfen, berichtete The Sun. Die gegensätzlichen Zukunftspläne sowie Sams als "kindlich" beschriebene Art sollen zunehmend eine Kluft zwischen den beiden geschaffen haben. Die letzten Streitigkeiten drehten sich vor allem um Zaras Wunsch, ernst genommen zu werden und bald eine Familie zu gründen, während Sam stark auf den Ausbau seiner Karriere fokussiert war. Auch eine frühere Untreue Zaras belastete die Beziehung nachhaltig und führte zu Spannungen innerhalb von Sams Familie, insbesondere mit seiner Schwester Louise Thompson (34), die Zara kritisch gegenüberstand.

Die Trennung markiert das Ende einer intensiven, aber oft turbulenten Beziehung zweier erfolgreicher Persönlichkeiten. Zara, die durch Reality-TV und ihre BBC-Dokumentationen bekannt wurde, und Sam, der sich durch Formate wie "I'm a Celebrity" zu einem Liebling der britischen TV-Landschaft entwickelte, scheinen nun unterschiedliche Prioritäten zu setzen. Trotz der Schwierigkeiten hat Sam in Interviews betont, dass der gegenseitige Respekt bestehen bleibe und beide auf persönlicher wie beruflicher Ebene ihren Weg gehen möchten. Ob aus der ehemals romantischen Beziehung eine Freundschaft erwächst, bleibt jedoch abzuwarten.

Anzeige Anzeige

Instagram / zara_mcdermott Zara McDermott im engen roten Abendkleid, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / zara_mcdermott Sam Thompson und Zara McDermott im August 2024

Anzeige Anzeige