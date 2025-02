Neue Klage: P. Diddy soll Model sexuell missbraucht haben

Der Skandal um P. Diddy (55) möchte einfach kein Ende finden. Ein Model hat in einer anonym eingereichten Klage schwere Vorwürfe gegen den Rapper erhoben. Laut der Klageschrift habe sich der Vorfall im Jahr 1999 auf einer von Diddys veranstalteten VIP-Party in New York ereignet, wie TMZ berichtet. Demnach soll der Musikmogul der Klägerin dort ein Getränk angeboten haben, nach dessen Konsum sie sich extrem unwohl und schläfrig fühlte. Der Musiker habe ihr daraufhin angeblich angeboten, sich in seinem Haus auszuruhen, wo er sie anschließend für mehrere Stunden sexuell bedrängt und gegen ihren Willen festgehalten haben soll. Obwohl sie ihm mehrfach deutlich gemacht habe, dass sie verheiratet sei und keine Annäherungen wünsche, soll er nicht von seinen Handlungen abgelassen haben.

Die Klägerin, die von dem bekannten Anwalt Tony Buzbee vertreten wird, reicht die Klage aufgrund der psychischen und physischen Folgen des mutmaßlichen Übergriffs ein. Sie gibt an, dass die Belästigungen über einen Zeitraum von Stunden gingen, bis die Wirkung der Drogen nachließ und sie ihn angeblich dazu zwang, ihr ein Taxi zu rufen, um das Anwesen verlassen zu können. Mit ihrer Klage richtet sich das Model nicht nur direkt gegen Diddy, sondern auch gegen mehrere seiner Unternehmen. Der 55-Jährige selbst weist die Vorwürfe von sich zurück.

In den vergangenen Monaten musste sich Diddy mit zahlreichen Klagen auseinandersetzen. Das Anwaltsteam des Unternehmers bestreitet weiterhin jeden einzelnen Vorwurf, der gegen ihren Mandanten erhoben wurde. "Egal wie viele Klagen eingereicht werden – insbesondere von Personen, die sich weigern, ihre eigenen Namen hinter ihre Behauptungen zu setzen –, es wird nichts an der Tatsache ändern, dass Mr. Combs nie jemanden sexuell angegriffen oder sexuell gehandelt hat – weder Mann noch Frau, weder Erwachsene noch Minderjährige", hieß es in einem Statement der Juristen, das TMZ vorliegt. Derzeit sitzt Diddy weiterhin in einer Justizvollzugsanstalt und wartet auf seinen Prozess, der in wenigen Monaten starten soll.

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy, Rapper

Anzeige Anzeige

Getty Images Sean "Diddy" Combs, Musiker