Neue Klage gegen Diddy wegen sexueller Nötigung eines Mannes

P. Diddy (55) sieht sich erneut mit schweren Vorwürfen konfrontiert. Ein Straßenmusiker, der anonym bleiben möchte, reichte eine Klage ein, in der er behauptet, von dem Musikmogul während einer Party im November 2022 sexuell genötigt worden zu sein. Der Kläger gibt laut USA Today an, er sei vor einem Nachtclub in Los Angeles aufgetreten, als Diddy ihn angesprochen und zu einer exklusiven Geburtstagsparty eingeladen habe. Dort habe der Unternehmer ihm ein mit Drogen versetztes Getränk gegeben und ihn anschließend mit Versprechen über Karrierehilfen in ein privates Zimmer gelockt. In der Klage wird geschildert, dass der Künstler daraufhin bewusstlos gemacht und zu sexuellen Handlungen gezwungen worden sei.

Die Anschuldigungen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem Diddy bereits mit einer Vielzahl anderer Verfahren konfrontiert ist. Mehr als 100 zivilrechtliche und strafrechtliche Klagen, darunter auch Fälle von mutmaßlichem Sexhandel und sexuellen Übergriffen, belasten den Musiker. In der aktuellen Klage wird eine Geschworenenverhandlung gefordert. Der Kläger verlangt Schadenersatz für die physischen und emotionalen Verletzungen, die durch die angebliche Tat entstanden seien, sowie für den Verlust des sozialen und familiären Gleichgewichts. Diddys Anwalt bezeichnete die Vorwürfe gegenüber USA Today als "absurd und offensichtlich falsch" und betonte, der Musiker habe niemanden sexuell missbraucht. Man vertraue auf die Integrität des Gerichts, um die Wahrheit ans Licht zu bringen.

Diddy, der bisher als einer der einflussreichsten Männer im Musikgeschäft galt, ist nicht zum ersten Mal mit negativen Schlagzeilen konfrontiert. Vorwürfe, sowohl beruflicher als auch privater Natur, begleiten seine Karriere seit Jahren. Zwischen den jüngsten Anschuldigungen fällt auf, dass auch Kanye West (47), ein ehemaliger enger Weggefährte von Diddy, öffentlich Partei für ihn ergriffen hat. Kanye bat unter anderem über soziale Medien den US-Präsidenten Donald Trump (78), den inhaftierten Musikmogul freizulassen. Trotz der schweren Vorwürfe steht Diddy weiterhin im Fokus der Öffentlichkeit und sorgt für Diskussionen.

Getty Images P. Diddy im Januar 2018 in N.Y.

MEGA / Thecelebrityfinder Kanye West, Rapper

