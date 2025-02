Prinz Harry und Meghan werden für ihr Kussfoto kritisiert

Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) stehen erneut im Mittelpunkt einer Kontroverse: Ein romantisches Valentinstagsfoto des Paares, das Meghan veröffentlichte, sorgt für gespaltene Reaktionen. Während die Sussexes darauf einen Kuss austauschen, hagelt es spitze Kommentare auf der Social-Media-Plattform X. Einige Nutzer bezeichnen die Szene als "nicht natürlich" und kritisieren beispielsweise: "Ihre Lippen berühren sich nicht mal." Andere gehen sogar so weit, die Beziehung der beiden infrage zu stellen. Meghan beschränkte daraufhin die Kommentarfunktion ihres Posts.

Meghans Instagram-Beitrag beinhaltete nicht nur das Kussfoto von ihr und Harry – die Zweifachmutter verfasste auch ein paar rührende Zeilen an ihren Ehemann. In diesen lobte sie ihn unter anderem für seine Hingabe, was die Invictus Games betrifft. Außerdem machte die Suits-Darstellerin ihrem Partner eine rührende Liebesbekundung und schrieb: "Mein Liebling, ich werde für immer mit dir Burger mit Fritten und Fish and Chips essen. Vielen Dank für dich. Liebe siegt." Sie konnte den Valentinstag leider nicht mit ihrem Mann verbringen, da sie vorzeitig aus Kanada und den Invictus Games abreiste, um auf die gemeinsamen Kinder aufzupassen. Harry, der die Veranstaltung für verletzte Ex-Soldaten ins Leben rief, ist stattdessen weiterhin vor Ort.

Der Gegenwind im Netz ist nicht das erste Dilemma für die royalen Auswanderer: Bereits im Januar wurden Meghan und Harry für ihren Einsatz bei den Bränden im kalifornischen Pacific Palisades heftig kritisiert. Während sie vor Ort halfen, Nahrungsmittel verteilten und mit Betroffenen sprachen, bezeichnete die Schauspielerin Justine Bateman ihren Besuch im Netz als "abstoßendes Fotoprojekt". Sie beschuldigte die beiden, Katastrophen-Tourismus zu betreiben. Auch die Moderatorin Megyn Kelly (54) warf Harry und Meghan auf Social Media vor, sich unangemessen in die Tragödie einzumischen und mangelndes Fingerspitzengefühl zu haben.

Instagram / meghan Herzogin Meghan und Prinz Harry, Februar 2025

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, August 2024

