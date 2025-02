Süßer Valentinsgruß: Meghan teilt Kussfoto mit Prinz Harry

Anlässlich des Valentinstags macht Herzogin Meghan (43) eine seltene Ausnahme: Die Suits-Darstellerin widmet ihrem Ehemann Prinz Harry (40) einen liebevollen Beitrag auf Instagram und teilt ein Schwarz-Weiß-Kussfoto der beiden. Darauf sind die Eheleute an einem gedeckten Tisch abgebildet und strahlen verliebt. "Mein Liebling, ich werde für immer mit dir Burger mit Fritten und Fish and Chips essen. Vielen Dank für dich. Liebe siegt. Wie immer, M", schreibt die gebürtige US-Amerikanerin dazu.

Den heutigen Valentinstag kann Meghan leider nicht mit ihrem Partner verbringen. Statt in Montecito ist er nach wie vor in Vancouver anlässlich seiner Veranstaltung für verletzte Ex-Soldaten. "Ich bin wieder zu Hause und passe auf unsere Babys auf und vermisse meinen Valentinsschatz, während er mithilfe der Invictus Games weiterhin Leben verändert und uns alle an die Kraft der Heilung erinnert und an die Stärke dieser unglaublichen Veteranen und deren Familien", erklärt die Zweifachmutter und betont: "Ich bin mehr als stolz auf meinen Ehemann und darauf, was er erschaffen hat."

Bis vor wenigen Tagen war Meghan noch an der Seite des britischen Royals in Kanada gewesen, um ihn bei den Invictus-Games-Feierlichkeiten zu unterstützen. Bei der Eröffnungszeremonie hatte sie ihren Harry sogar angekündigt: "Es ist mir eine Freude und eine Ehre, Ihnen meinen Ehemann, den Gründer der Invictus Games, vorzustellen." Außerdem hatte Meghan eine liebevolle Rede gehalten und ein paar Anekdoten aus ihrem Alltag als vierköpfige Familie geteilt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, Invictus Games 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, 2017

Anzeige Anzeige