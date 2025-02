Das ist laut Katie Price der Grund für ihre Sucht nach OPs

Katie Price (46) hat in einem ergreifenden Interview offen über die Gründe für ihre zahlreichen Schönheitsoperationen gesprochen. Die 46-jährige Reality-TV-Ikone gestand gegenüber der britischen Zeitung The Sun, dass sie sich selbst wenig attraktiv finden und ihr eigenes Spiegelbild kaum ertragen würde: "Ich denke nicht, dass ich hübsch bin, geschweige denn schön", verriet sie. Vor wenigen Wochen unterzog sich Katie erneut mehreren Eingriffen – darunter einer sogenannten "Fox Eyes"-Prozedur, einer Nasenkorrektur und dem Anlegen ihrer Ohren – und erklärte, warum sie trotz Schmerzen und Risiken immer wieder zum Schönheitschirurgen geht.

Im Gespräch deutete Katie an, dass negative Erfahrungen mit ihren Ex-Partnern Einfluss auf ihr Körperbild gehabt haben könnten. "In all meinen Therapiesitzungen habe ich nie herausgefunden, warum ich das Gefühl habe, diese OPs zu benötigen, aber etwas muss passiert sein, das mich unzufrieden mit meinem Aussehen macht", erklärte sie und beschrieb die Männer aus ihrer Vergangenheit als "toxisch" und "narzisstisch". Zusätzlich thematisierte sie ihre schwierige finanzielle Lage. Die einstige Millionärin habe laut eigenen Aussagen "119.968.808 Euro" durch Rechtsstreitigkeiten und problematische Beziehungen verloren. Dennoch betont sie, dass sie mit weiteren Eingriffen im Gesicht abgeschlossen habe – außer, wie sie scherzte, "wenn ich 70 Jahre alt bin".

Privat führt Katie ein turbulentes Leben, das immer wieder die Schlagzeilen bestimmt. Sowohl ihre fünf Kinder als auch ihre Vorliebe für Haustiere sind ein fester Bestandteil ihres Alltags – jedoch nicht ohne Kontroversen. Nach dem tragischen Tod mehrerer Tiere in ihrem Haushalt hagelte es Kritik von Fans, die sogar eine Petition gegen ihre Haustierhaltung ins Leben riefen. Katie allerdings bezeichnete die Vorfälle als "reines Pech" und versicherte: "Ich liebe Tiere, ich liebe es, mich um sie zu kümmern." Trotz aller Aufs und Abs blickt der ehemalige Glamour-Star auf ein bewegtes Leben zurück – sowohl skandalträchtig als auch emotional.

Snapchat / katie-pricey Katie Price nach einer Operation

Instagram / katieprice Katie Price im Januar 2025

