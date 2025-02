Emotionales Comeback: Idina Menzel kehrt zum Broadway zurück

Idina Menzel (53), bekannt für ihre ikonische Darstellung der Elphaba im Wicked-Musical, hat am Donnerstagabend ihr mit Spannung erwartetes Comeback am Broadway gefeiert. Mit der Premiere des neuen Bühnenstücks "Redwood" im Nederlander Theatre in New York kehrte die Tony-Preisträgerin zurück auf die Bühne und beeindruckte Kritiker und Fans gleichermaßen, wie The Wrap berichtet. Neben Idina stehen für "Redwood" unter anderem Michael Park, Khaila Wilcoxon und De’Adre Aziza im Rampenlicht. Das Musical erzählt die bewegende Geschichte von Jesse, einer Frau, deren Leben nach einem Schicksalsschlag aus der Bahn gerät. Ihre Reise führt sie zu den majestätischen Redwoods, riesigen Küstenmammutbäumen, wo sie Heilung sucht – eine Rolle, die Idina sowohl darstellerisch als auch gesanglich glänzen lässt.

Hinter "Redwood" steckt ein kreatives Team, das von Regisseurin und Autorin Tina Landau angeführt wird. Die Musik stammt von Kate Diaz, die gemeinsam mit Tina auch die Texte schrieb. Idina selbst war bereits frühzeitig an der Entstehung des Stücks beteiligt und wird von Kritikern insbesondere für ihre außergewöhnliche Bühnenpräsenz gelobt. Die New York Times beschrieb sie als "Naturgewalt", während Variety ihre Leistung als "atemberaubend" bezeichnete. Doch auch wenn das Stück mit eindrucksvollen Bühnenbildern und einer emotional aufgeladenen Handlung punktet, sehen einige Rezensenten Schwächen im Plot und in der Charakterentwicklung.

Idina gilt heute als eine der größten Stimmen der Broadway-Welt, doch auch im Kino sorgte sie mit ihrer Stimme bereits für Begeisterung: Ihr Song "Let It Go" aus dem Disney-Hit "Frozen" entwickelte sich zu einem weltweiten Phänomen. Privat ist die vielseitige Sängerin und Schauspielerin bodenständig geblieben. Idina setzt sich leidenschaftlich für wohltätige Zwecke ein und genießt als Mutter eines Sohnes gern Zeit mit ihrer Familie. Mit ihrem neuen Engagement in "Redwood" bestätigt sie einmal mehr ihren Status als Ausnahmetalent des modernen Musicals.

Getty Images Idina Menzel singt bei der Macy's Thanksgiving Day Parade 2024

Getty Images Idina Menzel im Januar 2020

