Alles nur geklaut? Der chilenische Musiker Jaime Ciero behauptet, Disney habe den Song "Let it go" aus dem Film "Die Eisprinzessin" bei ihm abgekupfert. Und tatsächlich: sein Lied "Volar" ähnelt dem Welthit sehr. Deshalb verklagt er jetzt die Traumfabrik, Interpretin Idina Menzel (46) und die Sängerin der Popversion, Demi Lovato (25).



