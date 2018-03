Sie hat sich also noch ein zweites Mal getraut! Am Wochenende gab Idina Menzel (46) ihrem Partner Aaron Lohr ganz ohne Medienrummel das Jawort. Es ist nicht die erste Ehe der Frozen-Sängerin: Von 2003 bis 2013 war sie mit dem Private Practice-Star Taye Diggs (46) verheiratet, doch ihre Beziehung scheiterte. Daher wollte sie auf ihre zweite Hochzeit keine große Aufmerksamkeit lenken. Ihre Fans durften es über die sozialen Medien natürlich trotzdem erfahren: "Ich habe am Wochenende die Liebe meines Lebens geheiratet. Mein Papa und mein Sohn haben mich zum Altar geführt. Es war einfach magisch!", verkündete die Musicaldarstellerin überglücklich auf Instagram.



