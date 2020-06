Wie aufregend! Sängerin Camila Cabello (23), die ihren Durchbruch mit der Girlgroup Fifth Harmony gefeiert hat, wird bald ihr Kinodebüt geben – und nicht in irgendeinem Film, sondern in einer Neuauflage des klassischen Cinderella-Märchens. Die Musikerin wird in dem Remake die Titelheldin verkörpern. Aber nicht nur das: Wie jetzt berichtet wurde, soll sie darin einen ganz besonderen Song covern – Beyoncés (38) Hit "Single Ladies"!

Wie der Twitter-Account FilmUpdates verkündet hat, soll Camila dem mehrfach ausgezeichneten Lied der R&B-Queen ihre eigene Note verleihen. Dabei wird die gebürtige Kubanerin von Missy Elliott (48) unterstützt, die in dem Streifen den Stadtherold verkörpern wird. Wie gemunkelt wird, sollen die beiden "Single Ladies" als Duett performen. Wann genau der Film erscheinen soll, ist aufgrund der aktuellen Lage unklar. Jedoch wird er wohl nicht früher als 2021 im Kino erscheinen.

In der "Cinderella"-Neuverfilmung werden außerdem "Pose"-Star Billy Porter (50), Nicholas Galitzine, Luke Latchman, Tallulah Greive, Fra Fee (33) und Musicallegende Idina Menzel (49) zu sehen sein. Letztere wird die böse Stiefmutter darstellen.

Camila Cabello bei den Global Awards in London im März 2020

Missy Elliott bei einem Event in NYC im Februar 2018

Idina Menzel bei den Oscars in Hollywood im Februar 2020



