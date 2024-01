Darum hielt Karoline Herfurth ihre Beziehung so lange geheim

Weshalb versteckten sie sich so lange? Karoline Herfurth (39) ist schon seit einigen Jahren supererfolgreich als Schauspielerin und Regisseurin. Ihr Privat- und Liebesleben hielt die Fack ju Göhte-Darstellerin dabei aber weitestgehend aus dem Rampenlicht heraus – bis vergangenes Jahr. Im Juni enthüllte sie auf einer Preisverleihung, dass sie bereits seit zehn Jahren mit dem Filmemacher Christopher Doll durchs Leben geht. Aber warum war Karoline und Christophers Liebe so lange ein Geheimnis?

Wie die 39-Jährige im Gespräch mit Bunte schildert, habe sie ihre Ehe für sich behalten, um den Fokus auf ihrer Arbeit zu belassen: "Ich will nicht ablenken von der Figur und der Geschichte und daher als Privatperson lieber unsichtbar bleiben." Doch nach zehn gemeinsamen Jahren sei es für sie und Christopher zu viel Geheimniskrämerei gewesen. "Wir sind jetzt schon so lange gemeinsam filmschaffend aktiv und so ein starkes Team: Diese Tür weiter zuzuhalten, hätte sich langsam einfach künstlich angefühlt. Wie ein Elefant im Raum, über den niemand reden darf", begründet Karoline ihre Entscheidung.

Dass ihre Beziehung nun endlich publik ist, ist auch für die gemeinsame Arbeit des Paares eine Bereicherung. "Wenn nun Veranstaltungen anstehen wie Premiere oder Kino-Tour, ist es schön, wenn wir diese Momente auch gemeinsam erleben können, dass wir uns aneinander festhalten und gemeinsam diese Arbeit feiern können", betont Christopher im Interview.

Anzeige

Getty Images Karoline Herfurth und ihr Mann Christopher Doll im Juni 2023

Anzeige

Getty Images Karoline Herfurth bei der "Einfach mal was Schoenes"-Premiere

Anzeige

Getty Images Christopher Doll und Karoline Herfurth

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de