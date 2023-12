Jetzt offiziell: Mimi und Bella Kraus haben sich getrennt!

Alles ist aus und vorbei! Mimi Kraus (40) und seine Frau Bella gehen bereits seit über neun Jahren gemeinsam durchs Leben. Mit der Influencerin hat der Ex-Handballstar vier Kinder, alles scheint perfekt. Doch seit einigen Monaten wird gemunkelt, dass es zwischen den Eheleuten kriselt und sie schon länger nicht mehr zusammen sind. Jetzt bestätigen Mimi und Bella: Sie sind tatsächlich getrennt!

Das verkündet der 40-Jährige nun in seiner Instagram-Story: "In der Hoffnung, dass die Spekulationen und Nachrichten, in jeglicher Hinsicht, aufhören, möchte ich (endlich) etwas klarstellen. Bella und ich sind getrennt. Nicht erst seit gestern." Seit wann genau sie kein Paar mehr sind, lässt er jedoch offen. Als Grund für das lange Stillschweigen nennt Mimi jedoch: "Schutz für unsere Kinder und Schutz für uns." Ob die beiden im Guten auseinander sind, ist unklar. Der Sportler betont lediglich: "Bitte schickt mir auch keine Fragen zu Bellas Privatleben. Ich habe hier genauso wenig Kenntnis wie ihr."

Anfang Dezember stellte Mimi in einem Interview mit RTL noch klar, dass er und seine Frau nach wie vor zusammen seien. "Bei uns ist alles okay", meinte der ehemalige Let's Dance-Kandidat und fügte hinzu: "Wir halten unser Privatleben immer schon aus der Öffentlichkeit heraus und das wird auch in Zukunft so bleiben."

Instagram / mimikraus Mimi und Bella Kraus mit ihrem Nachwuchs, Juli 2020

Instagram / mimikraus Bella und Mimi Kraus, September 2021

Instagram / bellakraus Mimi Kraus mit seiner Frau Bella

