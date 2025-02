Ist diese Blondine etwa die neue Freundin von Bill Murray?

Bill Murray (74) scheint wieder vom Markt zu sein! Am vergangenen Wochenende war der "Ghostbusters"-Star zur Geburtstagsparty von Chris Rock eingeladen, der seinen 60. Ehrentag in New York im Crane Club zelebrierte. Doch Bill erschien nicht allein: Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen ihn beim Betreten des Nobelrestaurants, Hand in Hand mit einer jüngeren, unbekannten blonden Frau! Während Bill in einem legeren Outfit mit pinken Chinos und einem bunt bedruckten Shirt glänzte, setzte seine Begleitung auf eine schicke Kombination aus Glitzer-Top und schwarzem langem Mantel. Ob die unbekannte Frau tatsächlich Bills neue Freundin ist, ist unklar – er äußerte sich bisher nicht zu den neuen Fotos und Gerüchten.

Die Auftritte des 74-Jährigen in Begleitung jüngerer Frauen sind nicht ganz neu und werfen immer wieder Fragen über Bills Liebesleben auf. Im Sommer 2023 machte Murray Schlagzeilen, als er eine kurze Romanze mit Sängerin Kelis (45) führte. Die beiden lernten sich bei einem Festival in London kennen und verbrachten einige Monate miteinander, bevor die 45-Jährige im August desselben Jahres die Beziehung beendete. Wie Insider gegenüber The Sun verrieten, habe es sich um eine einvernehmliche Trennung gehandelt, die vor allem an den vollen Terminkalendern der beiden gelegen hätte.

Bill Murray war bisher zweimal verheiratet. 1981 hatte er seiner ersten Frau Margaret Kelly das Jawort gegeben, mit der er zwei Söhne bekam: Homer und Luke. Nur ein Jahr nach ihrer Scheidung 1996 heiratete er Jennifer Butler, mit der er zuvor eine Affäre gehabt hatte. Im Laufe ihrer Ehe hießen sie vier Söhne namens Caleb, Jackson, Cooper und Lincoln auf der Welt willkommen. Doch 2008 ging ihre Beziehung in die Brüche – Jennifer reichte die Scheidung ein und warf ihm gleichzeitig häusliche Gewalt, Untreue und Sex-/Drogen- sowie Alkoholsucht vor.

Getty Images Bill Murray im Juli 2021

Getty Images Bill Murray und Jennifer Butler bei den Oscars 2004

