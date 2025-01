Lucy Liu bereut die Auseinandersetzung mit Bill Murray nicht

Lucy Liu (56) hat schlechte Erfahrungen mit ihrem Co-Star Bill Murray (74) gemacht. Am Set von "3 Engel für Charlie" aus dem Jahr 2000 soll der Schauspieler die Filmdarstellerin beleidigt haben. Die Worte ihres Kollegen waren für Lucy "unentschuldbar und inakzeptabel", wie sie dem Magazin The Guardian offenbarte. Sie bereut auch heute nicht, dass sie damals für sich selbst einstand. Lucy erklärte gegenüber dem Magazin: "Das hätte ich in jeder Situation getan. Wenn ich spüre, dass etwas nicht in Ordnung ist, schütze ich mich selbst. Das ist eine angeborene Sache, die man tut, wenn man das Gefühl hat, dass es Ungerechtigkeit gibt, und das fühle ich immer."

Lucy gehört nach eigenen Aussagen nicht der Art von Mensch an, die in solchen Situationen schweigt oder Dinge einfach auf sich beruhen lässt. Die Schauspielerin erklärte: "Wenn ich das wäre, wäre der Weg viel einfacher gewesen. Aber da ich nie so ein Mensch war, mussten wir einen Weg finden." Im Jahr 2021 sprach die Mutter eines Sohnes im Podcast "Asian Enough" ausführlicher über den Vorfall. "Egal, wie niedrig man wo steht oder woher man kommt, es gibt keinen Grund, sich herabzusetzen oder andere Menschen herabzusetzen", kritisierte sie und fügte hinzu: "Und ich würde mich nicht herabsetzen, und das hätte ich auch nicht tun sollen."

Die "Red One"-Darstellerin bereut es bis heute nicht, den Comedian damals konfrontiert zu haben: "Ich werde nicht dasitzen und mich angreifen lassen. Ich möchte nicht die Person sein, die nicht für sich selbst eintritt und ich stehe zu dem, was ich habe, nämlich zu meiner Würde und Selbstachtung." Bill soll sich jedoch wohl nicht nur einmal unangemessen an einem Filmset verhalten haben – der 74-Jährige fiel schon mehrmals negativ auf.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lucy Liu bei der Premiere von "Red One - Alarmstufe Weihnachten!" in Berlin, November 2024

Anzeige Anzeige

Lucy Liu, Cameron Diaz und Drew Barrymore in "3 Engel für Charlie", 2000

Anzeige Anzeige