Bill Murray wurde am Set von wildem Murmeltier gebissen

Bill Murray (74) hat in einem Interview mit "Hot Ones" eine skurrile Anekdote vom Set der Kultkomödie "Und täglich grüßt das Murmeltier" erzählt. Während der Dreharbeiten im Jahr 1993 wurde der Schauspieler gleich zweimal von dem titelgebenden, pelzigen Nagetier gebissen, das im Film die Rolle des legendären Punxsutawney Phil spielte. Auf Nachfrage des Moderators Sean Evans zeigte Bill seinen Mittelfinger, auf dem noch immer eine kleine Verdickung von den Bissen zu sehen ist. "Das ist echt", scherzte er. Nach den Attacken musste er sich sogar einer Tollwutimpfung unterziehen.

Die Situation am Set spitzte sich weiter zu, als Bill versuchte, sich mit doppelten Handschuhen vor weiteren Bissen zu schützen – vergebens. "Seine Zähne gingen durch den Stahl", beschrieb er die Kraft des Tieres, das ihn "an zwei aufeinanderfolgenden Tagen" angriff. Sauer auf die Tiertrainer wollte er seinen Trailer nicht mehr verlassen. Doch die wahre Überraschung folgte erst: Das Murmeltier war in Wahrheit ein wildes Tier, das nur wenige Wochen zuvor in einem nahe gelegenen Feld gefangen wurde. "Ich ließ das Murmeltier das Ruder übernehmen – und wusste, was kommt", meinte der Schauspieler mit einem Augenzwinkern.

Sowohl privat als auch beruflich gilt Bill seit Jahrzehnten als eine der schillerndsten Figuren Hollywoods. Mit seiner humorvollen und oft exzentrischen Art hat er sich einen Platz in den Herzen seiner Anhänger gesichert. Besonders Fans von Filmen wie "Ghostbusters" und "Lost in Translation" schätzen nicht nur sein schauspielerisches Talent, sondern auch seine Anekdoten abseits der Kamera. Im "Hot Ones"-Interview erinnerte sich der Schauspieler außerdem an Highlights seiner Karriere und zeigte sich stolz auf seine Leistung in "Broken Flowers" aus dem Jahr 2005. "Ich denke, das war eine Art perfekter Film", sagte er über das Drama von Jim Jarmusch, das viele Kritiker als einen Meilenstein seiner Filmografie betrachten.

Getty Images Bill Murray bei einem Filmfestival in Rom im Oktober 2019

