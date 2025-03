Bill Murray kommentiert Liebesgerüchte um Sängerin Kelis

Bill Murray (74) hat sich erstmals zu den Gerüchten geäußert, er habe eine Beziehung mit der Sängerin Kelis (45) gehabt. In der Radioshow "Sway in the Morning" verriet Bill, dass er Kelis, bekannt für ihren Hit "Milkshake", besonders beeindruckend finde: "Ich habe sie im Musikvideo zu 'Got Your Money' mit Ol' Dirty Bastard entdeckt und dachte nur: 'Wer ist diese Frau mit den roten Haaren?'" Die öffentliche Aufmerksamkeit um die angebliche Romanze habe ihm sogar geschmeichelt, doch er stellte klar: "Nein, wir waren nie ein Paar." Obwohl er die Gerüchte humorvoll kommentierte, sagte er auch: "Einer von uns könnte jederzeit auf dem Rebound sein."

Die Liebesgerüchte begannen im Sommer 2023, als Bill bei mehreren Konzerten von Kelis gesehen wurde, unter anderem beim Mighty Hoopla Festival in London. Fans nahmen ihre Interaktionen genau unter die Lupe und ein scherzhafter Kommentar von Kelis auf Instagram befeuerte die Spekulationen weiter. Angeblich sollen sich die beiden auch durch tragische Erlebnisse verbunden gefühlt haben. Kelis hatte 2022 ihren Ehemann Mike Mora an Krebs verloren, während Bill 2021 den Tod seiner Ex-Frau Jennifer Butler verarbeiten musste. Trotz dieser gemeinsamen Erfahrungen bestätigte bisher keiner von beiden eine romantische Verbindung.

Privat scheint sich Kelis nach dem Verlust ihres Ehemanns neu orientiert zu haben. Sie kaufte vor Kurzem Land in Kenia, was Bill ebenfalls erwähnte: "Sie sagt einfach: 'Vielleicht ziehe ich nach Afrika und fange eine Farm an.'" Bill, der sechsfache Vater und zweifache Ex-Ehemann, bleibt derweil humorvoll, wenn es um sein Liebesleben geht. Er sagte in der Vergangenheit, dass es durchaus nett wäre, jemanden an seiner Seite zu haben. Kelis hingegen, die aus einer langfristigen Beziehung mit drei Kindern kommt, konzentriert sich offenbar auf ihr neues Kapitel.

Getty Images Bill Murray und Jennifer Butler bei den Oscars 2004

Kelis mit ihrem Sohn Knight Jones im Oktober 2011

