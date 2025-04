Bill Murray äußert sich zu Vorwürfen von Fehlverhalten

Bill Murray (74) äußerte sich in einem Interview mit der New York Times zu den Vorwürfen unangemessenen Verhaltens am Set von "Being Mortal". Der Vorfall, der sich 2022 ereignete, hatte zur Folge, dass die Produktion des Films abgebrochen wurde. Bill gab an, eine Kollegin durch eine Maske geküsst zu haben, was er als humorvoll empfand, die betroffene Person jedoch nicht. Im Zuge der anschließenden Untersuchung durch das Disney-Unternehmen kam es zu einer Einigung, bei der Bill einer Zahlung von über 100.000 US-Dollar zustimmte. Er erklärte: "Ich dachte, ich mache Frieden, aber ich fühlte mich stattdessen wie gegrillt."

In dem Gespräch schilderte der Schauspieler, wie sehr ihn die Angelegenheit bis heute beschäftigt, obwohl er die Aktion weiterhin als harmlosen Scherz sieht. Er betonte, dass weder Berührung noch Absicht einer Grenzüberschreitung im Spiel gewesen seien. Bill verwies außerdem darauf, dass der Vorfall während der belastenden Bedingungen der Corona-Pandemie stattfand. Neben den Kontroversen um "Being Mortal" ging der Hollywood-Veteran auch auf frühere Vorwürfe ein, unter anderem die Behauptungen von Geena Davis (69) und Richard Dreyfuss (77). Während Geena berichtet hatte, Bill habe sie vor Jahrzehnten am Set unangemessen behandelt, nannte er die Vorwürfe "absurd". Eine vermeintliche Auseinandersetzung mit Richard dementierte er ebenfalls vehement.

Der Vorfall am Set von "Being Mortal" wirft erneut einen Schatten auf die Karriere des Schauspielers, der in Hollywood für seine unkonventionelle Art bekannt ist. Trotz zahlreicher Statements behält er oft seine lakonische und humorvolle Haltung, auch wenn es um heikle Themen geht. Beruflich wie auch privat ist er immer wieder als eigensinnig und schwierig beschrieben worden, doch Fans schätzen ihn bis heute für seine markanten Charakterdarstellungen. In Interviews gibt sich Bill charmant und nachdenklich zugleich. Sein jüngster Kommentar zu den Vorwürfen deutet darauf hin, dass ihn diese nicht unberührt lassen: "Es war eine Enttäuschung. Ich dachte, ich kenne Menschen – und dann merkt man, dass man sich geirrt hat."

Bill Murray und Geena Davis

Bill Murray, Schauspieler

