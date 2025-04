Bill Murray wird emotional im Gespräch über Bruce Willis

Bill Murray (74) sorgte für einen emotionalen Moment, als er in der TV-Show "Watch What Happens Live" mit Andy Cohen (56) über seinen guten Freund Bruce Willis (70) sprach. Auf Einladung, über seine Filmkarriere zu plaudern, erinnerte sich Bill an die gemeinsame Zeit mit Bruce am Set von "Moonrise Kingdom", einem Film, den er als "wunderschön und liebevoll" beschrieb. Dabei sprach er auch über Bruce' 70. Geburtstag und dessen schwierigen gesundheitlichen Zustand. Bruce leidet seit drei Jahren an Frontotemporaler Demenz und Aphasie, was sowohl dessen Sprach- als auch Gedächtnisleistungen beeinträchtigt.

Bill nahm das Gespräch zum Anlass, eine Anekdote über Bruce' frühen Karriereanfang zu teilen. Die beiden hatten sich erstmals bei Saturday Night Live getroffen, als Bruce noch als junger Berufseinsteiger hinter den Kulissen arbeitete. Seine Aufgabe war es, unter anderem Süßigkeiten und Snacks in den Garderoben aufzufüllen. Mehrere Jahre später, als Bruce längst eine Hollywood-Größe geworden war, bedankte er sich laut Bill bei ihm und der verstorbenen SNL-Legende Gilda Radner: "Danke, dass ihr damals nett zu mir wart." Diese Erinnerung bewegte Bill sichtlich, und während er sprach, wurden seine Augen glasig.

Die Freundschaft zwischen Bill und Bruce geht über die gemeinsame Arbeit hinaus. Gerade in schwierigen Zeiten zeigt sich, wie tief die Bindung zwischen den beiden Schauspielern ist. Bruce, der durch Filme wie "Stirb langsam" weltberühmt wurde, hat sich immer auch durch seine Bodenständigkeit ausgezeichnet. Bill selbst hat in Interviews oft die menschlichen Seiten seiner Kollegen hervorgehoben, sei es in Anekdoten oder durch liebevolle Worte wie bei seinem Gespräch mit Andy. Dieser zeigte sich berührt und fasziniert von der Geschichte, während Bill versuchte, seine Emotionen zu kontrollieren – ein Zeichen echter Freundschaft und gegenseitigen Respekts.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bill Murray und Bruce Willis bei den Filmfestspielen von Cannes, Mai 2012

Anzeige Anzeige

Getty Images Bill Murray, Februar 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige