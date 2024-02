Baby, Trennung und Co.: Das wurde aus den "Love Fool"-Paaren

Die neue Datingshow Love Fool sorgte für ordentlich Drama: Zwischen die feierwütigen Kandidaten hatten sich auch einige Paare geschmuggelt, die undercover bleiben wollten. Am Ende schafften die Singles es jedoch, alle versteckten Vergebenen ausfindig zu machen und durften sich somit über ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro freuen. Doch was ist seither passiert? Beim großen Wiedersehen kommt so einiges ans Licht...

Die offene Ehe von Niclas und Laura hat die Show nicht überlebt. Zwischen ihnen fehlte nach Drehschluss die Zweisamkeit, dann wurde Laura erneut mit Artur intim. Mittlerweile sind sie sogar ein Paar. "Eigentlich hatten wir die Absprache, dass wir nichts aus der Show mit nach draußen nehmen. Das ist dann aber passiert", bedauert Niclas. Auch Arturs mysteriöser Exit wird kurz angesprochen. Der 22-Jährige musste die Show verlassen, nachdem er durch homophobe Aussagen aufgefallen war. Jedoch bereue er diese mittlerweile sehr: "Jeder soll lieben, wen er will."

Bei den Singles ging es rund: Amaru teilte das Bett innerhalb kürzester Zeit mit Nadja G. und Jana, Franco ließ Bella links liegen und amüsierte sich stattdessen mit Nadja S. Alle Paare hingegen blieben einander treu. Simon erklärt über die Show: "Das war wie so ein Klebstoff – wir lieben uns noch mehr, wir schauen uns noch inniger in die Augen..." Ganz zum Schluss lässt Giuliano die Bombe platzen: "Ich und Ariel, wir bekommen bald ein Baby!"

RTL "Love Fool"-Kandidaten Artur, Laura und Niclas

RTL "Love Fool"-Kandidaten Bella, Franco und Nadja G.

RTL "Love Fool"-Kandidaten Giuliano und Ariel

