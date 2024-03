"Love Fool"-Stars wussten nicht, worauf sie sich einlassen!

Sie hatten keinen blassen Schimmer! In der etwas anderen Datingshow Love Fool nahmen nicht nur Singles teil, die offen für den ein oder anderen Flirt waren, sondern auch Paare. Die Challenge: Die Solo-Boys und -Girls sollten die Vergebenen entlarven. So einfach machten die Pärchen es den Singles dabei jedoch nicht – denn sie führten sie ganz schön an der Nase herum. Einige Kandidatinnen offenbaren nun: Das Showkonzept war ihnen vor der Teilnahme nicht bekannt!

In der YouTube-Talkshow "Groupchat with Saro" stellen sich unter anderem Bella und Nadja S. (27) den neugierigen Fragen von Host Jennifer Saro (28). Die Moderatorin wollte wissen, ob die beiden wussten, was in der Show passieren könnte und ob sie bei dem Titel nicht stutzig wurden. "Nee, tatsächlich wussten wir den Titel so noch nicht. Also man wusste eigentlich gar nichts", entgegnet Bella darauf. "Der Grund für meine Teilnahme war, dass ich eigentlich jemanden kennenlernen wollte", fügt die Blondine hinzu. Dass sie keine Ahnung hatten, was in der Show passieren würde, bestätigt auch Kandidatin Nadja S.: "Natürlich war es auch ein bisschen verrückt, dass auch Vergebene dabei waren, weil wir das ja nicht wussten."

Die Brünette geht sogar noch weiter und stellt klar: "Hätte ich von Anfang an gewusst, dass auch Vergebene dabei sind, hätte ich wahrscheinlich nicht teilgenommen." Genauso wie ihre Mitstreiterin hatte sie den Plan, sich auf eine Person zu konzentrieren und sich womöglich sogar zu verlieben.

Instagram / jennifer.saro Jennifer Saro, Influencerin

Instagram / bella_he_ Bella, "Love Fool"-Kandidatin

Instagram / la.xiha Nadja S., "Love Fool"-Kandidatin

