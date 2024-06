"Love Fool"-Ariel meldet sich zu Giulianos Seitensprung!

Die Love Fool-Stars Ariel und Giuliano Lorenzo Hediger sind kein Paar mehr, wie die junge Mutter gestern im Netz verkündete. Doch wie kam es zu der Trennung? Unter Tränen erklärt Ariel in ihrer Instagram-Story nun die Hintergründe des Zerwürfnisses. Nach einer Nacht im Klub soll der Rapper nicht mehr nach Hause gekommen sein. Er habe bei einem Kollegen in Zürich übernachtet, soll er am nächsten Morgen erklärt haben. Doch war das alles nur gelogen? "Der Kollege meinte zu mir, Giuliano war gar nicht da und dann muss ich herausfinden, dass er bei Frauen übernachtet hat, die er in der Nacht erst kennengelernt hat", wirft die Schweizerin ihrem Ex-Partner vor. Mitgenommen erklärt sie: "Ich weiß nicht, was in einem Kopf vorgeht, dass man wegen einer Nacht komplett eine Familie zerstört."

Doch auch Giuliano meldet sich jetzt im Netz und seine Version ist eine ganz andere! "Sie hat schon vor vier, fünf Tagen mit mir Schluss gemacht und wollte mich aus der Wohnung raus haben", gibt der Barkeeper in seiner Instagram-Story an. Auch Ariels weitere Vorwürfe würden überhaupt nicht stimmen: "Leute, ich habe Ariel nicht betrogen und ich würde sie auch niemals betrügen!" Nach einer Nacht im Klub habe eine Gruppe aus Frauen und Männern ihm angeboten, bei ihnen zu übernachten. Da Ariel zuvor deutlich gemacht hatte, er brauche gar nicht erst nach Hause zu kommen, habe er das Angebot angenommen. In dem Haus sei aber absolut nichts passiert. "Ich bin einfach nur auf dem Sofa eingeschlafen", rechtfertigt sich der ehemalige Die Bachelorette-Kandidat.

Ob die beiden wieder zusammenfinden? Eigentlich schwebten die ehemaligen "Love Fool"-Teilnehmer im absoluten Familienglück. Vor wenigen Monaten sind Giuliano und Ariel nämlich zum ersten Mal Eltern geworden! Die Reality-TV-Sternchen durften sich über die Geburt ihrer Tochter freuen. Auf Instagram verrieten die frisch gebackenen Eltern sogar den Namen ihres Sprösslings. "Hallo, mein Name ist Ileyna Amani", schrieben die Schweizer stolz zu süßen Schnappschüssen der Kleinen.

Anzeige Anzeige

TikTok / @ariellovefool Ariel und Giuiliano, TV-Bekanntheiten

Anzeige Anzeige

Instagram / lostbvtterflyy Ariel und Giuliano Hedigers Tochter

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Welche Version der Geschichte glaubt ihr? Ich glaube Giuliano! Er würde Ariel nie betrügen. Ich denke, Ariel wird schon genügend Beweise haben! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de