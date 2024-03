"Beckenendlage": Sorge um das Baby von "Love Fool"-Giuliano!

Die einstigen Love Fool-Kandidaten Ariel und Giuliano erwarten derzeit Nachwuchs. Doch das Baby bereitet den werdenden Eltern Sorgen: Bisher lag der Fötus nämlich noch nicht in der üblichen Geburtsposition und auch die Nabelschnur lag um den Hals des Kindes. Ein Termin in der Frauenklinik verschaffte den beiden aber zumindest teilweise Erleichterung: "Also Leute, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht: Die schlechte Nachricht ist, das Baby hat sich nicht gedreht, es ist immer noch in der Beckenendlage. Aber die Gute ist: Das Baby hat die Nabelschnur nicht mehr um den Hals", berichtet Giuliano in seiner Instagram-Story.

Doch wie geht es nun weiter für Ariels und Giulianos Baby? "Man kann probieren, es von außen zu wenden, aber da kann man nichts versprechen. Und sonst müssen wir einen Kaiserschnitt planen, aber das wird schon alles gut gehen", verrät der ehemalige Bachelorette-Teilnehmer. Abschließend bedankt sich Giuliano für die Unterstützung und den Zuspruch seiner Community: "Das ist echt lieb."

Erst kürzlich verzückte Ariel ihre Fans auf Instagram mit einer süßen Bildstrecke: Gekonnt setzte die TV-Bekanntheit ihren voluminösen Babybauch dabei in Szene. Nur im Slip und einem weißen Hemd posierte sie für die niedlichen Schnappschüsse mit ihrem Liebsten. "Es wächst ein kleines Baby", kommentierte sie stolz den Post. Die Follower waren hellauf begeistert von den niedlichen Schwangerschaftseinblicken. "So ein toller Bauch. Alles Liebe euch Dreien", lautet ein Kommentar.

Anzeige

Instagram / lostbvtterflyy Giuliano, TV-Bekanntheit

Anzeige

TikTok / @ariellovefool Ariel und Giuiliano, TV-Bekanntheiten

Anzeige

Anzeige

Was denkt ihr über die Entscheidung, einen möglichen Kaiserschnitt in Betracht zu ziehen, falls sich das Baby von Ariel und Giuliano nicht dreht? Verständlich und sinnvoll! Ich hoffe, es wird nicht notwendig sein. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de