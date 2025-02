Prinz Harry zeigt schütteres Haar beim Invictus-Games-Finale

Prinz Harry (40), Herzog von Sussex, stand kürzlich bei den Finals der Invictus Games in Vancouver im Fokus der Aufmerksamkeit. Am Samstag überreichte er den Gewinnern aus Brasilien die Goldmedaillen nach ihrem Sieg gegen Nigeria und zeigte dabei große Emotionen. Während der Veranstaltung begeisterte Harry auch die jüngeren Zuschauer mit High-Fives. Er wurde laut Bericht der britischen Zeitung The Sun dabei fotografiert, wie er einer Volleyballspielerin einen Kuss auf den Kopf gab. Doch nicht nur das Turnier sorgte für Gesprächsstoff – auch Harrys deutlich sichtbarer Haarausfall machte Schlagzeilen.

Die Bilder der Veranstaltung zeigen deutlich, dass Harrys Haare inzwischen merklich lichter geworden sind. Diese Beobachtung weckte Erinnerungen an vergangene Jahre, als er sich immer wieder scherzhaft über seinen Bruder Prinz William (42) und dessen Haarverlust geäußert hatte. Die beiden Brüder verbindet somit nicht nur ihr königlicher Hintergrund, sondern nun auch ihre schwindende Haarpracht. In den sozialen Medien reagierten seine Anhänger mit Humor auf die Bilder und erinnerten damit an Harrys unerschütterliche Gelassenheit, die er auch bei kritischen Kommentaren stets bewahrt.

Die von Harry im Jahr 2014 initiierten Spiele liegen dem Herzog besonders am Herzen und würdigen Soldaten mit körperlichen und seelischen Verletzungen. Die brasilianische Mannschaft, die sich den Sieg in zwei Sätzen sicherte, zeigte sich beim Empfang ihrer Medaillen tief gerührt. Bei der Übergabe der Auszeichnungen durch den Prinzen flossen Tränen. Bereits in den Tagen zuvor hatte Harry an einer traditionellen Zeremonie mit der Tsleil-Waututh Nation in British Columbia teilgenommen, bei der ihm eine Decke überreicht wurde – ein Symbol für Schutz und Respekt. Er beschrieb die Erfahrung als "tief bewegend".

Getty Images Prinz William und Prinz Harry, britisches Königshaus

MEGA Prinz Harry und Herzogin Meghan bei den Invictus Games, Februar 2025

